Taylor Swift tiết lộ bí mật động trời về chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trong bài hát "All Too Well"

HHT - Các sáng tác của Taylor Swift không chỉ cuốn hút vì giai điệu và ca từ "đỉnh của chóp" mà còn bởi những "easter eggs" (thông điệp ẩn sau một sản phẩm nghệ thuật) đầy bất ngờ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ ca sĩ đã "úp mở" về chi tiết gây tò mò trong ca khúc "All Too Well".

Tham dự Liên hoan phim Toronto, Taylor Swift đã có màn xuất hiện chiếm trọn spotlight thảm đỏ với chiếc đầm ánh kim rực rỡ.

Năm nay, nữ ca sĩ góp mặt tại sự kiện với vai trò là đạo diễn phim ngắn All Too Well: The Short Film. Bộ phim ngắn này được xem là "lời hồi đáp" của Taylor dành cho sự chờ đợi một phiên bản All Too Well hoàn thiện hơn từ người hâm mộ trong suốt nhiều năm qua.

Nhiều chi tiết trong phim khiến người xem liên tưởng đến câu chuyện tình yêu chóng vánh giữa Taylor Swift và bạn trai cũ Jake Gyllenhaal. Theo đó, phân đoạn nữ chính (Sadie Sink đảm nhận) để lại chiếc khăn quàng cổ ở nhà chị gái nam chính (Dylan O'Brien thủ vai) và câu hát "Em đã đặt chiếc khăn quàng cổ của mình ở nhà chị gái anh/ Và giờ đây anh vẫn còn giữ nó trong ngăn kéo của mình [...] Anh đã giữ chiếc khăn cũ của em/ Ngay từ tuần đầu tiên đó/ Vì nó nhắc nhở anh về sự ngây thơ/ Và mang theo mùi hương của em/ Em biết anh sẽ không thể thoát khỏi nó" đã thu hút sự chú ý của không ít khán giả.

Khi được hỏi về ý nghĩa và vai trò của chiếc khăn đỏ trong phim, cô khá bối rối trả lời rằng: "Chiếc khăn quàng cổ là một phép ẩn dụ, ừm... Và... Chúng tôi đã biến nó thành màu đỏ vì màu đỏ là một màu rất quan trọng trong album 'Red' lần này. Và tôi nghĩ khi tôi nói đó là một phép ẩn dụ, tôi sẽ dừng lại... Và tôi sẽ nói lời cảm ơn vì câu hỏi đáng kinh ngạc cho bất cứ ai đã hỏi nó".

Chính phản ứng kỳ lạ này của Taylor Swift đã làm dấy lên nghi vấn rằng chiếc khăn màu đỏ trong lời bài hát là phép ẩn dụ cho những cảm xúc trong "lần đầu tiên" của nữ ca sĩ với nam diễn viên Jake Gyllenhaal. Trước đó, câu chuyện về chiếc khăn từng khá rầm rộ trên Twitter đến mức khiến chị em nam diễn viên Jake Gyllenhaal phải lên tiếng phủ nhận sự việc và kêu gọi người hâm mộ giọng ca Forever Winter ngừng đem mình ra để đùa giỡn.

Dù vậy, mọi chuyện chỉ dừng lại ở sự suy đoán từ phía dư luận vì chính chủ Taylor Swift vẫn giữ im lặng. Bên cạnh đó, việc cô mở bán chiếc khăn đỏ trong chiến dịch quảng bá album Red cũng phần nào cho thấy sự việc không đi quá xa như mọi người nghĩ.