Taylor Swift vén màn cảm hứng phía sau album mới: Từ tình yêu đến áp lực nổi tiếng

HHT - Tham gia chương trình phát thanh của iHeartRadio, Taylor Swift đã có những trải lòng về nguồn cảm hứng phía sau album mới phát hành "The Tortured Poets Department".

Theo nữ ca sĩ, một trong những chủ đề chính của album The Tortured Poets Department là về số phận, khát khao cùng những ước mơ đã mất.

"Đây là một album mang nặng yếu tố "định mệnh" và có rất nhiều câu từ viết về sự sống hoặc cái chết. Tuy lời bài hát có phần hơi thái quá và cực đoan, nhưng nó đã lột tả được album này. Album nói về việc đón nhận tình yêu và sự mất mát một cách kịch tính, nghệ thuật, bi thảm", Taylor chia sẻ.

Cô cho biết đĩa đơn chủ đạo Fortnight là ca khúc đại diện cho nhiều chủ đề chính xuyên suốt album. Ca khúc lấy bối cảnh "một thị trấn của nước Mỹ, nơi giấc mơ Mỹ mà bạn nghĩ sẽ trở thành sự thật cuối cùng lại không xảy ra. Bạn không có được kết thúc có hậu với người bạn yêu và giờ bạn phải sống chung với điều đó mỗi ngày, tự hỏi rằng sẽ như thế nào nếu mọi chuyện đã khác".

Trong album lần này, Taylor Swift sử dụng nhiều phép ẩn dụ, nổi bật là trong hai ca khúc My Boy Only Breaks His Favorite Toy và Down Bad:

"Đây là ca khúc nói về bạn là món đồ chơi yêu thích của ai đó cho đến khi họ ném bạn đi và không muốn chơi với bạn nữa. Nhiều người trong chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mà ban đầu chúng ta rất quan trọng đối với nửa kia. Rồi đột nhiên, họ hủy hoại chúng ta hoặc chán ghét chúng ta trong tâm trí họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn khiến bản thân ảo tưởng rằng họ sẽ trở lại như lúc ban đầu, lúc họ vẫn còn yêu quý chúng ta".

Series trinh thám Dateline chính là nguồn cảm hứng cho ca khúc Florida!!!. Trong bộ phim, những kẻ phạm tội thường bỏ trốn bằng cách đến Florida, thay đổi danh tính và hòa nhập vào cộng đồng nơi đây.

"Tôi nghĩ rằng khi chúng ta trải qua đổ vỡ trong tình yêu, một phần nào đó trong ta nghĩ rằng "Mình muốn một cái tên mới, mình muốn một cuộc sống mới, không muốn ai biết mình là ai, hay những nơi mình đã từng đến". Về cơ bản, đây chính là điểm xuất phát đã tạo nên bài hát này - về việc bạn sẽ đi đâu để làm mới lại bản thân mình", giọng ca sinh năm 1989 chia sẻ.

Ngoài những ca khúc tình cảm đôi lứa, Taylor Swift cũng trải lòng về con đường sự nghiệp âm nhạc của mình trong hai ca khúc Who Is Afraid of Little Old Me? và Clara Bow.

Đối với Who Is Afraid of Little Old Me?, Taylor Swift bày tỏ sự tức giận và cay đắng về cách xã hội đối xử với những nghệ sĩ thực thụ:

"Chúng ta đã làm gì với các nhà văn, nghệ sĩ và những nhà sáng tạo? Chúng ta đẩy họ vào những tình huống khó khăn. Chúng ta đón xem những gì họ tạo ra, sau đó đánh giá chúng. Chúng ta thích xem các nghệ sĩ chịu đau đớn, đến mức tôi nghĩ rằng đôi khi, với tư cách là một xã hội, chúng ta khơi dậy nỗi đau đó và rồi chỉ ngồi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo".

Nói về lý do chọn nữ diễn viên Clara Bow làm tiêu đề ca khúc, Taylor cho biết cô muốn bày tỏ sự trân trọng tới những người phụ nữ vĩ đại trong quá khứ - những người từng là những nguyên mẫu vĩ đại trong làng giải trí.