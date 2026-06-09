Teach You A Lesson: Một vụ án dựa trên chuyện có thật khiến cả Hàn Quốc phẫn nộ

HHTO - Được biết, có một vụ án trong “Teach You A Lesson” (Bài Học Đáng Đời) được dựng dựa trên một chuyện có thật đã khiến cả Hàn Quốc phẫn nộ. Đáng buồn là cái kết ở đời thực không được tươi sáng, an ủi như trong phim.

Tóm tắt nhanh: Tập 5 của Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời) kể về một vụ án của một giáo viên tiểu học phải chịu áp lực lớn từ phụ huynh học sinh. Vụ việc được dựng dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời ở Hàn Quốc, từng khiến 350.000 người xuống đường biểu tình.



* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập phim thứ 5: Nỗi buồn của giáo viên tiểu học

Bộ phim Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời) đang gây sốt trên Netflix xoay quanh Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm (CBVQSP), với các thanh tra đi đến các trường học điều tra các vi phạm ở đây. Họ có quyền hạn đặc biệt khi không phải chịu bất kỳ giới hạn nào trong việc sử dụng các phương thức giáo dục. Hiểu đơn giản, nếu cần phải dùng đòn roi thì họ được phép dùng đòn roi.

Trong tập 5 của Teach You A Lesson, CBVQSP đến một trường tiểu học. Vụ án lần này kể về cô giáo trẻ Choi Ji Seon. Đầu tập phim, cô giáo cố gắng tự tử ngay trong phòng chơi của học sinh, may mắn là Im Han Rim (Jin Ki Joo) có mặt kịp thời. Sau đó, tập phim hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với cô giáo.

Nguồn cơn bắt đầu từ một người phụ nữ tên là Lee Ji Young - mẹ của em học sinh U Jin. Người mẹ này thường xuyên nhắn tin cho cô giáo bất kể giờ giấc về những yêu cầu đa số là vô lý. Những tin nhắn ngày một nhiều hơn, hung hăng hơn. Thậm chí, người mẹ này còn theo dõi tài khoản mạng xã hội của cô giáo, soi mói đời tư cũng như viết những bình luận gay gắt về phẩm giá của cô.

Sự vụ lên đến đỉnh điểm căng thẳng khi học sinh U Jin xảy ra xô xát với bạn cùng lớp. Mẹ của U Jin muốn cô giáo phải đứng về phía con mình trong mọi trường hợp, nhưng cô giáo không đồng thuận. Khi vụ việc bị đưa ra hội đồng bạo lực học đường, và kết luận U Jin là người gây hại, người mẹ này càng trở nên quá quắt hơn. Cô ta gọi điện đến số điện thoại cá nhân của cô giáo, đến tận nhà tìm cô để chì chiết, dọa nạt. Người chồng nóng tính hung hăng của cô ta còn đến lớp, khinh bỉ và suýt đánh cô giáo.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, mẹ của U Jin còn làm đơn tố cáo cô giáo ngược đãi trẻ em, đăng các bài bóc phốt cô trên mạng khiến những phụ huynh khác bán tín bán nghi, không cho con đến lớp nữa nếu cô không nghỉ dạy. Kết quả là sức khỏe tinh thần cô giáo bị ảnh hưởng nặng nề bởi những áp lực quá lớn, khiến cô có suy nghĩ chọn cách cực đoan để giải thoát.

Kết tập, CBVQSP đã “trả thù” giùm cô giáo khi Na Hwa Jin (Kim Moo Yul) - trong vỏ bọc giáo viên mới - “gậy ông đập lưng ông” mẹ của U Jin. Anh gọi điện cho cô ta bất kể giờ giấc, hỏi xin ý kiến kể cả những việc bé xíu, đến tận nơi làm việc của bố U Jin làm anh ta bị bẽ mặt, viết đơn tố cáo mẹ U Jin ngược đãi chính con mình… Cuối cùng, mẹ của U Jin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vụ án có thật ngoài đời ở Hàn Quốc

Được biết, vụ án trong tập 5 của Teach You A Lesson được dựng dựa trên một câu chuyện có thật ngoài đời ở Hàn Quốc. Vào ngày 18/7/2023, một giáo viên tiểu học ngoài 20 tuổi ở trường tiểu học Seoi (Seocho, Seoul) đã tự tử trong phòng chuẩn bị tư liệu giảng dạy.

Từ những lời khai của các đồng nghiệp giáo viên quen biết nạn nhân, được biết rằng nạn nhân đã phải chịu áp lực đáng kể từ một số phụ huynh. Có một sự việc thu hút sự chú ý đặc biệt là “Vụ việc bút chì” - một học sinh đã dùng bút chì cào vào trán một học sinh khác. Nạn nhân đã nhận được hàng loạt cuộc gọi và khiếu nại từ cả hai phía phụ huynh, khiến cô từng cân nhắc đổi số vì cảm thấy bị quấy rối và quá tải. Những phụ huynh này cũng đến văn phòng giáo viên và chỉ trích nạn nhân bằng những lời lẽ thậm tệ như cô không thể quản lý được bọn trẻ, không có tố chất làm giáo viên.

Những lời khai khác cũng tiết lộ rằng trong lớp của nạn nhân, có một số học sinh thường xuyên có hành vi hung hăng hoặc cảm xúc tiêu cực, gặp khó khăn trong việc thích nghi với trường học. Khối lượng công việc cũng được nạn nhân than thở là nhiều hơn so với năm trước.

Những lời khai này đã gây ra sự phẫn nộ và cảm thông trong giới giáo viên trên khắp Hàn Quốc. Vào ngày 22/7/2023, hàng nghìn giáo viên đã mặc đồ đen và tự nguyện tập trung để tưởng niệm và biểu tình. Đối với họ, cái chết của nữ giáo viên tiểu học không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là sự phản ánh điều kiện làm việc ngày càng tồi tệ cũng như sự suy yếu quyền lực của giáo viên ở Hàn Quốc.

Mỗi cuối tuần, hàng chục nghìn giáo viên xuống đường. Đỉnh điểm là vào ngày 2/9/2023, có đến khoảng 350,000 người, gồm giáo viên, giáo viên tương lai và người dân biểu tình trước Quốc hội Hàn Quốc. Hai ngày sau, trùng với 49 ngày kể từ khi nạn nhân qua đời, “Ngày dừng giáo dục công cộng” được tổ chức, trong đó nhiều giáo viên nghỉ phép hoặc tham gia các hoạt động tưởng niệm để vinh danh nạn nhân, đồng thời lên tiếng yêu cầu cải cách hệ thống giáo dục.

Vào tháng 11/2023, cảnh sát chính thức khép lại cuộc điều tra. Họ kết luận rằng không tìm thấy bằng chứng về hành vi phạm tội nào có thể quy trách nhiệm cho phụ huynh học sinh hoặc các bên khác. Một trong những trở ngại chính trong cuộc điều tra là không thể mở khóa điện thoại của nạn nhân, khiến các dữ liệu quan trọng như bản ghi âm cuộc trò chuyện và tin nhắn riêng tư không được phân tích. Tuy nhiên, cảnh sát cũng thừa nhận rằng nạn nhân đã trải qua căng thẳng do nhiều vấn đề liên quan đến công việc.

Cô giáo trong Teach You A Lesson đã có một cái kết tươi sáng hơn cô giáo trong đời thực.

Mặc dù vậy, cuộc đấu tranh của gia đình nạn nhân và cộng đồng giáo viên vẫn tiếp tục. Cuối cùng, vào ngày 27/2/2024, chính phủ Hàn Quốc đã công nhận cái chết của giáo viên trường tiểu học Seoi là tử vong khi đang làm nhiệm vụ. Quyết định này được xem là mang tính lịch sử vì nó chính thức thừa nhận rằng điều kiện làm việc và áp lực mà nạn nhân phải chịu đựng đã góp phần dẫn đến cái chết của cô. Cái chết của giáo viên trường tiểu học Seoi đã trở thành chất xúc tác chính cho một loạt các sửa đổi chính sách giáo dục ở Hàn Quốc diễn ra sau đó.

Teach You A Lesson gồm có 10 tập, tất cả đã lên sóng Netflix.