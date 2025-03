Teen Ams mở tiệc bánh cực xịn, doanh thu gửi quỹ từ thiện, lan tỏa ngọt ngào

Tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sự kiện Cakes For Charity 2025 đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng đam mê bánh ngọt tại Hà Nội.

Cakes For Charity là sự kiện bán bánh thường niên do câu lạc bộ (CLB) Ams Baking Club - CLB ẩm thực của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức. Trải qua 9 mùa tổ chức, Cakes For Charity đã trở thành sự kiện thường niên, được đông đảo các bạn trẻ đón nhận. Năm nay, Cakes For Charity được tổ chức trong 3 ngày, với nhiều điểm mới mẻ so với các mùa trước.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh không gian vũ trụ bánh ngọt, Cakes For Charity 2025: Confiserie Caprices đưa thực khách trở thành những nhân vật khám phá ra các hành tinh bánh ngọt đầy thú vị, qua đó đem lại cảm giác mới mẻ với thực đơn gồm 4 loại bánh: Red Velvet Cupcake, Oreo Cheese Cupcake, Matcha Cream Horns và Mini Apple Pie.

Xuyên suốt 3 ngày hoạt động, các thành viên ban tổ chức đã tất bật cùng nhau trang trí khu vực tổ chức bằng những món props handmade xinh xắn lấy cảm hứng từ không gian vũ trụ bánh ngọt. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng đón chào những thực khách đầu tiên.

Đến với mùa thứ 10 lần này, Cakes For Charity năm nay đã nhận được hơn 30 triệu đồng từ việc bán bánh. Đặc biệt, 100% số tiền thu được từ việc bán bánh sẽ được các teen chuyển tới chương trình "Cặp lá yêu thương", trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Khép lại một mùa hoạt động thành công, teen thuộc ban tổ chức Ams Baking Club hi vọng Cakes For Charity 2025: Confiserie Caprices sẽ để lại những kỷ niệm đẹp đẽ khó quên, lan tỏa những giá trị tích cực và khơi dậy niềm yêu thích bánh ngọt tới các Amser nói riêng và những người tham dự trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung.