Teen THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) xúc động, tự hào nghe về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

HHT - Được nghe Trung tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân kể lại trận chiến bảo vệ dân tộc năm xưa, teen THCS Ngô Sĩ Liên không kìm nén được xúc động lẫn niềm tự hào, biết ơn sự hi sinh của các anh hùng dân tộc, đổi lấy độc lập, tự do cho nước nhà.

Sáng 16/12, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022), Liên Đội trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) đã tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống với chủ đề "Ký ức lịch sử". Sự xuất hiện của khách mời là Trung tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân càng khiến học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên hào hứng hơn.

Đây là lần thứ hai Trung tướng Phạm Tuân đến nói chuyện với thầy cô và trò trường THCS Ngô Sĩ Liên. Trung tướng Phạm Tuân nhớ rõ lần đầu tiên đến trường là giao lưu dưới sân trường. Nhưng ở lần thứ hai này, ông ngồi trò chuyện cùng các bạn học sinh trong hội trường lớn, gần gũi, ấm cúng hơn. Ngồi tại phòng chờ trước khi vào hội trường trò chuyện, Trung tướng dành lời khen ngợi cho những nỗ lực, tình yêu và trí tuệ của thầy trò của nhà trường để mang về nhiều thành tích cao quý.

Ông gọi những thành tựu bản thân đạt được là "cái may". Nhưng vị anh hùng dân tộc cũng nhấn mạnh với các bạn học sinh phải nỗ lực học tập, rèn luyện, bản thân phải có năng lực thì cái may đến mới biết nắm bắt, "biến cái may thành sự thật". Khép lại buổi giao lưu, Trung tướng nhắn nhủ teen THCS Ngô Sĩ Liên: "Các cháu phải cố gắng học tập, học để tự hào là người Việt Nam, không phải vì mình đang có điều gì".

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, cô bạn Lê Hoàng Minh Tuệ và Nguyễn Thanh Thảo (học sinh lớp 9A4) cho biết cảm thấy thích thú và xúc động khi được nghe trực tiếp những câu chuyện lịch sử từ vị anh hùng dân tộc từng chinh chiến năm xưa. Minh Tuệ bộc bạch: "Mình vừa thấy sợ vì những tội ác mà địch gây ra, vừa tự hào về sự dũng cảm của các anh hùng, tự hào về dân tộc Việt Nam".