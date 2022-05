Teen trường Ams diễn nhạc kịch, bày tỏ mong muốn cha mẹ sẽ tôn trọng ước mơ của con cái

HHT - Tổ hợp Khoa học Tự nhiên đang thu hút được nhiều sự quan tâm của các sĩ tử, chiếm phần lớn trong tổng số thí sinh tại TP.HCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay. Hãy cùng nhà Hoa tìm hiểu lý do này!

HHT - Thời gian gần đây, những vụ việc XHTD học đường làm hoen ố hình ảnh người thầy liên tiếp bị phát hiện. Ở độ tuổi còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng sống, lại trong mối quan hệ phụ thuộc, teen làm sao để có thể tự bảo vệ mình trước nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công của “yêu râu xanh”, để dũng cảm tố cáo hành vi thay vì im lặng?

HHT - Sau khi đọc xong bài làm Tiếng Việt của em học sinh này, ai nấy đều phải ôm bụng cười vì hình ảnh so sánh "ngoài sức tưởng tượng".

HHT - Sự việc con của Hiệu trưởng làm lộ đề thi học kỳ môn Ngữ văn và Giáo dục công dân xảy ra ở trường THCS Phú Long, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến hàng trăm học sinh phải thi lại.

HHT - Mới đây, Bộ Công an đã công bố Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh đại học Công an nhân dân (CAND) năm 2022.