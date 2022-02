Thái Bình: Thầy giáo tiếng Anh xâm hại nữ sinh lớp 4 trước nhiều học sinh có mặt trên lớp

HHT - Sau khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan chức năng đã triệu tập thầy giáo N.B.Ng lên trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu, nam giáo viên này đã thừa nhận có việc xâm hại học sinh. Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ng. để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Dâm ô trẻ em".

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, hôm 25/2, công an xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.N - bà của một học sinh lớp 4 trường Tiểu học An Vinh. Được biết, bố mẹ của bé gái này đi làm ăn xa nên bé ở với bà.

Cụ thể trong đơn tố cáo, bà N.T.N. cho biết, sau buổi học trở về nhà, bé T.T.N tỏ ra hoảng loạn, bối rối, có dấu hiệu bất ổn về tinh thần. Khi gia đình gặng hỏi, bé N. đã kể lại hành vi của thầy giáo. Quá bức xúc, gia đình bé gái đã gửi đơn tố cáo lên Công an xã.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với Tuổi trẻ Online, đại diện Công an xã An Vinh cho biết: "Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, chúng tôi đã triệu tập thầy giáo Ng. - đối tượng bị tố cáo để lấy lời khai và giáo viên này bước đầu thừa nhận có việc xâm hại học sinh nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Quỳnh Phụ để điều tra theo đúng thẩm quyền".



Nam giáo viên bị tố tên là Nguyễn Bá Ng. - giáo viên tiếng Anh của trường Tiểu học An Vinh. Giáo viên này sinh năm 1977, đã có vợ con và thường trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 16/2 trong giờ học tiếng Anh của một lớp học thuộc khối 4 ở trường Tiểu học An Vinh. Theo thông tin từ báo Nhân Dân, tại đây, trước nhiều học sinh đang có mặt trên lớp, giáo viên Ng. đã thực hiện hành vi sàm sỡ, sờ soạng chỗ nhạy cảm của nữ sinh T.T.N. (10 tuổi).

Mới đây, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Bá Ng. về hành vi "Dâm ô trẻ em". Phía Trường tiểu học An Vinh cũng đã tạm đình chỉ việc giảng dạy của nam giáo viên này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Quỳnh Phụ điều tra, làm rõ.

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi, dâm ô là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục. Tội phạm dâm ô đối với người dưới 16 tuổi đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường của người bị hại dưới 16 tuổi. Tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả của hành vi phạm tội gây ra, người phạm tội dâm ô với người dưới 16 tuổi có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự 04 khung hình Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Linh Lê (tổng hợp)