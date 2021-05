Thái độ của Hoàng gia: Phản ứng khác biệt của William và Harry về vụ việc Công nương Diana

HHT - Hai con trai của Công nương Diana là William và Harry đều đã có phản ứng công khai sau thông tin rằng bà đã bị lừa để tham gia cuộc phỏng vấn nổi tiếng năm 1995. Tuy nhiên, phản ứng của hai Hoàng tử lại rất khác biệt, trong đó, phản ứng của William gồm những từ ngữ thể hiện rõ thái độ của anh, cũng như của Hoàng gia, đối với cả Harry nữa.

Một báo cáo điều tra mới được công bố đang khiến công chúng ở Anh rất sốc, đó là phóng viên đã dùng giấy tờ giả và những câu chuyện bịa để tiếp cận, thuyết phục Công nương Diana thực hiện cuộc phỏng vấn năm 1995.

Ngay sau đó, anh em William và Harry - hai con trai của Công nương - đều đã công khai phản hồi.

Trong khi Harry đăng văn bản phản hồi xúc động, miêu tả mẹ anh là người “kiên cường, can đảm và trung thực”, thì William lại phản hồi rất gay gắt, khiến ai cũng bất ngờ.

Không chỉ đăng văn bản, mà William còn đăng một video với những lời nói nhức nhối, rằng sự gian dối của phóng viên và đài truyền hình đã “đóng góp đáng kể vào nỗi sợ hãi, hoang tưởng và cô độc” của mẹ anh trong những năm cuối đời.

Cả thế giới đã nhìn thấy vị Vua tương lai của nước Anh lên tiếng rất dứt khoát và mạnh mẽ.

Không chỉ vậy, William và Harry cho thấy sự khác biệt rất sâu sắc trong cách dùng một số từ quan trọng trong văn bản phản hồi.

Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy, trong văn bản của mình, Harry dùng từ we (chúng tôi) và our mother (mẹ chúng tôi). Nhưng William thì khác, anh dùng những từ mang đậm tính cá nhân: I (tôi), my mother (mẹ tôi), my view (quan điểm của tôi), my family (gia đình tôi). Sự lựa chọn từ ngữ đã thể hiện sự khác biệt rõ ràng trong suy nghĩ. Một nguồn tin từ phía William còn cho tờ Mail Online biết rằng Công tước xứ Cambridge đã tự viết văn bản này, cho thấy anh coi đây là chuyện của cá nhân mình.

Ngay cả trong video công kích sự gian dối, William cũng không một lần nhắc đến Harry, dù là theo cách xa xôi nhất. Dường như anh đã gạt em trai mình ra ngoài câu chuyện.

Mỗi lời nói, hành động của các thành viên Hoàng gia đều được tính toán, cân nhắc rất kỹ. Thật khó có thể tin rằng việc William tách mình khỏi Harry như vậy chỉ là vô ý, chỉ là tình cờ.

Điều trớ trêu trong câu chuyện này là, chính Harry đã chủ động rời bỏ gia đình, để rồi khi anh dùng từ “chúng tôi” như một sự liên kết với gia đình, thì anh trai của anh dường như lại thể hiện rằng, giữa họ bây giờ… chẳng liên quan.

Thục Hân