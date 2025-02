Thái Lan: Bé trai rơi từ trên ô tô chở học sinh xuống đường khi xe đang chạy

HHT - Camera hành trình của một ô tô đang đi trên đường phố tại Thái Lan đã tình cờ ghi lại được video một bé trai - nhìn có vẻ đang học tiểu học - bị rơi từ trên xe chở học sinh của nhà trường xuống đường trong khi xe đang di chuyển. Lý do là vì cửa sau của xe không khóa kỹ. Sau khi bị rơi xuống đường, bé trai đã có phản ứng bất ngờ.

Một sự cố giao thông mới xảy ra ở Thái Lan khiến cư dân mạng xem đều rất sốc. Đó là vụ việc xe chở học sinh của một trường học ở thành phố Nakhon Si Thammarat đang đi đến giao lộ thì cửa sau của xe bỗng bật mở, khiến một học sinh rơi tuột khỏi xe, lăn xuống đường.

Rất may là chiếc xe đằng sau đã phanh kịp thời, tránh được một bi kịch trong gang tấc.

Sự việc này được ghi lại vào ngày 25/2 bởi camera hành trình trên chính chiếc xe đi đằng sau. Video cũng đã được đăng trên trang Bangkok Post.

Đây là video:

Trong video, chiếc xe chở học sinh bắt đầu chạy qua giao lộ khi đèn giao thông chuyển màu xanh. Khi xe tăng tốc, bất ngờ cửa sau xe bật mở, khiến một học sinh trông có vẻ khá nhỏ bị rơi ra đường.

Điều bất ngờ nữa là bé trai bị rơi lồm cồm đứng dậy, hơi ngơ ngác rồi nhanh chóng trở nên khá bình tĩnh, còn nhớ cầm theo ba-lô chứ không hề hoảng loạn khóc lóc. Rồi một người lớn ở đâu đó chạy tới giúp bé.

Theo trang ASEAN Now, bé trai trong sự việc tên là Thanakorn, còn lái xe là Jakraphong, 40 tuổi. Bé trai không bị thương nhưng cũng run. Ủy ban Giao thông của thành phố cho biết, chiếc xe chở học sinh đó đã được lắp thêm ghế gỗ để chở được tới 20 học sinh. Ngoài ra, cửa sau xe bị lỗi khóa và đó có thể là lý do khiến cửa mở tung giữa đường. Lái xe bị phạt tổng cộng 6.000 baht (khoảng 4,5 triệu đồng) do chỉnh sửa xe không đúng luật, dùng xe không an toàn, lái xe ẩu…

Tài xế Jakrapong tỏ ra rất hối hận, đã xin lỗi bé trai và gia đình bé.

Các nhà chức trách ở Thái chưa bình luận về vụ việc, nhưng video này đang được chia sẻ rộng rãi. Có những người nói nửa đùa nửa thật rằng trẻ em Thái Lan thật cứng cỏi, bị rơi từ trên ô tô xuống giữa đường như vậy mà vẫn bình thản đứng lên. Còn đa số netizen ở Thái, đặc biệt là các bậc phụ huynh, thì rất giận dữ, đề nghị phải có quy định nghiêm khắc hơn liên quan đến việc chở học sinh, chẳng hạn tài xế phải đảm bảo tất cả các cửa được chốt rồi mới di chuyển, phải kiểm tra toàn bộ xe trước khi xuống xe, khóa cửa và rời đi…