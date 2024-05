Thảm đỏ Cannes ngày 6: Dương Tử Quỳnh cá tính, Han So Hee bị "ghẻ lạnh"?

HHT - Thảm đỏ LHP Cannes ngày 6 ngập tràn những tạo hình ấn tượng. Dàn siêu mẫu khoe sắc vóc trong các thiết kế xẻ tà, ôm sát. Han So Hee và YoonA cùng xuất hiện với tư cách Đại sứ thương hiệu trang sức nhưng nhận phản hồi trái ngược từ truyền thông quốc tế.

Sự kiện ra mắt bộ phim Horizon: An American Saga thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes ngày 6. Tại khu vực thảm đỏ, dàn diễn viên tham gia bộ phim và loạt khách mời đình đám thu hút sự chú ý của truyền thông.

Dương Tử Quỳnh cá tính trên thảm đỏ Cannes ngày 6 với corset da và chân váy lông thiết kế riêng. Nữ diễn viên khoe nhan sắc trẻ trung không tuổi trong trang phục mang đậm tinh thần Bottega Veneta.

Marina Ruy Barbosa là sao nữ hiếm hoi diện thiết kế đầm phồng, quét đất cầu kỳ trên thảm đỏ LHP Cannes ngày 6. Nữ diễn viên người Brasil lọt top mặc đẹp nhờ diện mạo chỉn chu, cuốn hút trong mẫu đầm Couture 2024 của thương hiệu Miss Sohee.

Hai sao nữ xứ Hàn YoonA và Han So Hee cũng là cái tên nhận được sự quan tâm của netizen quốc tế. Hai mỹ nhân tham gia LHP Cannes 2024 với tư cách là Đại sứ thương hiệu của hãng trang sức Boucheron, QEELIN.

Đây là lịch trình xuất ngoại đầu tiên của Han So Hee sau loạt lùm xùm tình ái hồi tháng 3 vừa qua. Nữ chính My Name ghi điểm với nhan sắc yêu kiều trong mẫu đầm cưới màu trắng tinh khôi của thương hiệu Danielle Frankel. Kiểu tóc tết cùng trang sức cài tóc Boucheron giúp diện mạo nàng đại sứ "dịu keo" hơn.

Tuy nhiên, nữ diễn viên 9X khiến netizen đặt nghi vấn bị truyền thông quốc tế "ghẻ lạnh". Trên chuyên trang Getty Images, hình ảnh về Han So Hee tại sự kiện chỉ có hai tấm chụp lưng, lép vế hoàn toàn khi so sánh với YoonA - mỹ nhân Hàn cùng tham gia sự kiện có tới khoảng 15 tấm hình đủ góc độ.

YoonA xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế váy cưới của thương hiệu váy cưới Philippines - Monique Lhuillier. Cô kết hợp cùng guốc Roger Vivier màu đen, búi tóc cao khoe trang sức QEELIN. Bất chấp tạo hình được cho là khó nhằn, sến sẩm, khí chất sang trọng của nữ idol tỏa sáng giữa trời Pháp.