Thảm đỏ Oscar 2023: Rihanna khoe bụng bầu, Phạm Băng Băng lấn át dàn sao Hollywood

HHT - Sáng ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh Oscar lần thứ 95 đã được diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Khán giả lại được thưởng thức những thiết kế cao cấp chưa từng được trình diễn trên sàn catwalk hoặc được thiết kế riêng cho các ngôi sao trên thảm đỏ.

Sáng 11/3 (theo giờ Việt Nam), sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm - Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đã diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Lễ trao giải Oscar là một trong những sự kiện được các nhà mốt danh giá cực kỳ quan tâm, nhiều thương hiệu “để dành” những chiếc váy đẹp nhất của họ cho sự kiện này.

Minh tinh Hoa ngữ Phạm Băng Băng xuất hiện nổi bật, không hổ danh "nữ hoàng thảm đỏ".

"Bạn gái Người Nhện" Zendaya chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng.

Rihanna tự tin khoe bụng bầu trong một thiết kế ôm sát của Alia, nữ ca sĩ được đánh giá là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất thảm đỏ Oscar 2023.

Diện thiết kế của nhà mốt Atelier Versace, Lady Gaga khoe vóc dáng thon gọn.

Minh tinh kỳ cựu Cate Blanchett trong thiết kế kiêu sa của Louis Vuitton.

Salma Hayek nổi bật trong thiết kế ánh kim của nhà mốt Gucci.

Nam diễn viên Pedro Pascal, tên tuổi của anh dạo gần đây được yêu thích đặc biệt sau series "The Last of Us" (Người Sống Sót Cuối Cùng) trên HBO.

“Người nhện” Andrew Garfield đẹp trai lịch lãm trong set suit của Fendi, trang sức David Yurman.

Dương Tử Quỳnh diện trang phục dòng Haute Couture của nhà mốt Dior.

"Miêu nữ" xinh đẹp Halle Berry.

Dàn sao của bộ phim The Fabelmans cùng đạo diễn Steven Spielberg.

Cara Delevingne trong thiết kế của Elie Saab, trang sức BVLGARI và giày Stuart Weitzman.

Siêu mẫu Winnie Harlow nổi bật với thiết kế của nhà mốt Atelier Versace.

Chủ nhân của tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Quan Kế Huy trong thiết kế của Armani Prive, trang sức Fred Leighton và David Yurman.

Michelle Williams lấp lánh với thiết kế của thương hiệu Chanel.