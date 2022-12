Thảm đỏ SBS Gayo Daejeon 2022: Winter (aespa) bị "dìm" vì kiểu tóc bết, ITZY như công chúa tuyết

HHT - Sự xuất hiện của các idol đình đám khiến thảm đỏ của SBS Gayo Daejeon 2022 nóng hơn bao giờ hết. NewJeans ngọt ngào, đáng yêu. ITZY xinh đẹp như công chúa tuyết. NCT DREAM, NCT 127 gây sốt với visual tựa hoàng tử bạch mã.

Lễ hội âm nhạc SBS Gayo Daejeon 2022 đã chính thức diễn ra vào chiều ngày 24/12. Sự kiện diễn ra vào đúng dịp Giáng sinh như mọi năm. Dàn sao tham dự cũng khoác lên mình trang phục lộng lẫy kết hợp với phụ kiện mang chủ đề Noel. Dàn nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện sở hữu nhiều cái tên đình đám như NCT DREAM, NCT 127, (G)I-DLE, ITZY, IVE, NMIXX, NewJeans, aespa...

aespa xuất hiện sang trọng trên thảm đỏ. Karina đang gây bão trên mạng xã hội với visual siêu thực. Winter được cư dân mạng đánh giá là nhan sắc "gánh còng lưng" cho kiểu tóc lẫn outfit. Netizen cho rằng chiếc áo khoác không hợp với váy Winter đang mặc, kiểu tóc mái bết càng "dìm" nhan sắc của nữ thần tượng.

NewJeans xinh đẹp, tươi tắn như em gái nhà bên trong trang phục tông đen trắng. Điểm nhấn là những chiếc khuyên tai đậm chất Giáng sinh khiến các cô gái càng thêm đáng yêu.

Trong những chiếc váy trắng, ITZY xinh đẹp như công chúa tuyết tại thảm đỏ SBS Gayo. Nếu Ryujin cũng khoe vai như các thành viên còn lại, visual sẽ bừng sáng hơn thay vì mặc áo choàng kín.

LE SSERAFIM rạng rỡ, tươi tắn, nhưng trang phục đi thảm đỏ lần này của nhóm lại thiếu sự liên kết. Chiếc váy khiến em út của nhóm Eunchae trông già dặn và không tôn được dáng. Stylist của LE SSERAFIM đang nhận về không ít phê bình từ người hâm mộ.

Trang phục "lệch tông" của Yujin so với IVE có thể thông cảm vì cô còn xuất hiện với tư cách MC. IVE tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi visual như những tiểu thư nhà trâm anh, thế phiệt. Stylist của nhóm nhận được điểm cộng tinh tế khi cho các cô gái mặc áo khoác lông dự sự kiện, vì thời tiết tại Hàn đang dưới 0 độ.

SBS Gayo Daejeon 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ với concept Giáng sinh. Màn kết hợp của các nữ tân binh hot nhất Gen 4 hiện tại - K-Pop Special Girlgroup Mashup của NewJeans, IVE, NMIXX, LE SSERAFIM đang được khán giả trông đợi nhất. Các cô gái sẽ cover loạt hit của BLACKPINK, KARA, Wonder Girls và SNSD. Khép lại lễ hội âm nhạc, dàn nghệ sĩ tham dự sẽ cùng biểu diễn ca khúc All I Want For Christmas Is You.