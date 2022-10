Thảm kịch Itaewon: Tiệc Halloween của SM và loạt show bị hủy, Son Heung Min chia buồn với nạn nhân

HHT - Các sự kiện âm nhạc, giải trí tại Hàn Quốc dự kiến tổ chức, phát sóng vào ngày 31/10 đều bị hủy bỏ sau thảm kịch xảy ra ở Itaewon (Seoul, Hàn Quốc). Các lễ hội Halloween tổ chức tại công viên giải trí Everland, Hongdae... đều đã bị hủy.

Trên Instagram cá nhân, cầu thủ Son Heung Min bày tỏ lời chia buồn liên quan đến thảm kịch ở quận Itaewon (Seoul, Hàn Quốc):

"Tôi đã nhận được tin tức về vụ tai nạn bất ngờ. Tôi hy vọng sẽ không có thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa, và xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân trong vụ tai nạn".

Anh viết thêm bằng tiếng Anh: "Gửi tới những người hâm mộ, cảm ơn các bạn vì đã cổ vũ chúng tôi trong trận cầu hôm nay, chúng tôi đã giành chiến thắng nhờ có các bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là tất cả suy nghĩ của tôi lúc này đều hướng về quê nhà tại Hàn Quốc. Trái tim tôi quặn thắt khi nghe những tin tức đau lòng đó. Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng tôi luôn nghĩ và truyền sức mạnh tới các bạn".

Sáng 30/10, chương trình âm nhạc hằng tuần Inkigayo của đài SBS thông báo hủy tập phát sóng tới vì sự tôn trọng các nạn nhân xấu số trong thảm kịch Halloween tại Itaewon. Đội sản xuất và quản lý các công ty hi vọng người hâm mộ có thể thông cảm vì thông báo đột ngột này.

Các chương trình giải trí như Running Man, NewJeans Code in Busan (tập 3), Animal Farm, Comedy Big League, 2 Ngày 1 Đêm... đã hủy tập phát sóng hôm nay. Tiệc hóa trang Halloween của công ty giải trí SM, lễ hội âm nhạc Busan One Asia, fan meeting của TWICE, các lễ hội Halloween tổ chức tại công viên giải trí Everland, khu vui chơi sinh viên ở Hongdae... cũng bị hủy.

Video vũ đạo Halloween của NMIXX bị ẩn. Jeon Somi đã xóa bài viết mới trên Instagram ngay khi tin tức thảm kịch Itaewon được công bố vào tối 29/10.

Tối 29/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin có hơn 100.000 người đã tụ tập vui chơi tại khu phố Itaewon và tham gia lễ hội Halloween. Tính đến khoảng 9 giờ, ngày 30/10 (theo giờ Hàn Quốc), theo trang The Korea Times, xác nhận có ít nhất 151 người thiệt mạng và 82 người bị thương trong tai nạn chen lấn ở quận Itaewon.

Tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố tổ chức quốc tang từ ngày hôm nay.