"Thẩm" nhanh single ME của Jisoo BLACKPINK: Hai màu sắc đối lập dưới vẻ ngoài thanh tao, trầm tĩnh

HHT - Liệu 2 ca khúc trong single album solo đầu tay được Jisoo vừa trình làng có chinh phục được hoàn toàn trái tim của công chúng?

Ngày 31/3, single album ME của Jisoo đã được thả xích trên mọi mặt trận trong sự mong đợi của hàng triệu người hâm mộ, đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của nữ thần tượng với tư cách là nghệ sĩ solo.

Là thành viên cuối cùng của BLACKPINK "xuất kích" solo, không có gì khó hiểu khi Jisoo nhận được kỳ vọng lớn từ công chúng. Cá nhân Jisoo cũng chia sẻ rằng single album ME lần này sẽ thể hiện những khía cạnh hoàn toàn mới của cô, mang đến cho khán giả "thứ âm nhạc tôi làm tốt nhất và chỉ tôi làm được".

Quả thực, âm nhạc trong single album ME đã phần nào đại diện cho tinh thần của Jisoo - một cô gái điềm đạm, thanh tĩnh, nhẹ nhàng nhưng cũng có thể bị nhìn nhận là nhàn nhạt, buồn tẻ. Với FLOWER, phần phối khí được tối giản hết sức có thể, tập trung vào âm bass mạnh mẽ cùng bộ gõ mang lại hiệu ứng thính giác mới lạ. Sự chắc nhịp trong cách xử lý chất liệu và cấu trúc tương đối an toàn của bài hát đã tạo nên một FLOWER vừa đủ với năng lực thanh nhạc của Jisoo - vốn không phải là điểm mạnh của chị cả nhà BLACKPINK.

Tuy nhiên, khán giả lại không thể đòi hỏi được những màn xử lý vocal quá điêu luyện đến từ Jisoo. Hiểu được điều đó nên đội ngũ producer của FLOWER đã bù đắp cho bài hát một đoạn drop với những âm thanh lạ tai - như cách mà "phù thủy âm nhạc" Teddy từng biến hóa với tiếng huýt sáo "thương hiệu" trong SOLO của Jennie. Tuy nhiên, phân đoạn này ngoài mang tác dụng bắt tai, len lỏi trong tâm trí người nghe thì gần như "vô thưởng vô phạt" khi thiếu đi tính liên kết với cả bài hát.

Điểm sáng lớn nhất trong FLOWER chính là đoạn pre-chorus với phần beat được bao trùm bởi tiếng dương cầm và bộ gõ ngân vang cùng những hợp âm được đặt đúng chỗ, mang lại cảm giác vương giả. Song song đó là Jisoo, nữ idol thể hiện được sự thanh nhã trong cách xử lý những nốt cao với giọng gió để không tạo nên cảm giác gắng gượng.

Tuy nhiên, đáng tiếc cho FLOWER khi nửa cuối của bài hát bị giản lược quá đà, khiến tổng thể ca khúc trở nên hời hợt, thiếu trọn vẹn. "Đoạn phiêu" cuối FLOWER có phần lạc lõng của Jisoo chẳng những không thể cứu vãn đoạn kết gây hụt hẫng của bài hát, đồng thời cũng không thể hiện được tính sáng tạo trong tư duy âm nhạc.

Về phần All Eyes On You, bản b-side lại mang một tinh thần phóng khoáng hơn hẳn ca khúc chủ đề với nhịp điệu mạnh mẽ, quyết liệt. Nổi bật với phần beat mang lại cảm giác phóng khoáng của âm hưởng rock Âu - Mỹ, All Eyes On You dễ mang lại cho khán giả về một hình tượng Jisoo độc tấu với chiếc đàn guitar điện cùng phần background rực lửa.

Dễ hiểu trước chiến lược của YG khi dành cho Jisoo nước đi an toàn với bài hát chủ đề FLOWER, dẫn đến việc những ý đồ sáng tạo và thử nghiệm giờ đây đã nằm hoàn toàn trong tầm tay của All Eyes On You. Từ phần trống đệm vui tươi tiếp sức hơn cho âm thanh guitar điện xuyên suốt bài hát đến việc Jisoo cũng luyến láy, thể hiện thoải mái hơn chất giọng của mình, đẩy đưa các nốt nhạc vượt khỏi chuẩn mực nhàm chán của một "Jisoo BLACKPINK", để tiến đến một "nghệ sĩ solo Jisoo". Tất cả đã tạo nên một All Eyes On You mang đầy sự kiêu hãnh, bứt phá.

Màn thể hiện của Jisoo trong vai trò ca sĩ solo là một cú nhảy tương đối ngoạn mục, phá vỡ những định kiến về giọng hát và danh xưng "bình hoa di động" bấy lâu bằng một single album ME mang màu sắc cá nhân - dù màu sắc ấy có phần bình lặng, điềm tĩnh. Tuy nhiên, sự phấn đấu của Jisoo vẫn chưa thực sự đủ khi cô chưa thể hiện được khao khát thỏa mãn trải nghiệm của khán giả, đồng nghĩa với việc hành trình ghi dấu ấn trên bản đồ âm nhạc của ca sĩ solo Jisoo vẫn còn rất dài và nhiều thách thức đang chờ cô chinh phục.