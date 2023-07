Thanh Bùi bật khóc khi trình diễn cùng học trò là Quán quân Vietnam's Got Talent

HHT - Trong đêm nhạc của học viện âm nhạc do chính mình sáng lập, Thanh Bùi gây chú ý khi bật khóc trên sân khấu sau khi trình diễn cùng học trò Trọng Nhân - Quán quân "Vietnam's Got Talent 2016".

Vừa qua, tại đêm nhạc tổng kết cuối học kỳ của học viện âm nhạc do Thanh Bùi sáng lập, nam ca sĩ đã giữ vai trò hát bè và đánh đàn piano trong tiết mục biểu diễn cùng học trò Trọng Nhân - Quán quân Vietnam's Got Talent 2016. Sau khi kết thúc tiết mục với "học trò cưng", khoảnh khắc giọng ca Tình Về Nơi Đâu bất ngờ bật khóc ngay trên sân khấu đang nhận được sự chú ý từ khán giả.

Đây là lần hiếm hoi Thanh Bùi xuất hiện với tư cách nghệ sĩ biểu diễn sau thời gian dài lùi về phía sau và chuyên tâm vào việc đào tạo âm nhạc. Cũng trong chương trình, Thanh Bùi đã xúc động khi nói về câu chuyện 2 học trò Trọng Nhân và Đăng Duy xuất sắc giành được học bổng của các trường nghệ thuật và âm nhạc hàng đầu tại Mỹ.

Trọng Nhân (bộ môn trống) đã giành được học bổng chuyên ngành Jazz tại hai trường thuộc Top 10 trường trung học nghệ thuật và âm nhạc thế giới là Idyllwild, Interlochen. Đây là "cái nôi" của những nghệ sĩ từng được xướng tên giải Grammys như Norah Jones, Josh Groban, nghệ sỹ violin Regina Carter, MacArthur Genius, Peter Erskine (trống), Bob Mintzer (saxophon)…

Được biết đến là Quán quân Vietnam’s Got Talent 2016, Trọng Nhân từng tham gia "chinh chiến" nhiều cuộc thi tài năng về âm nhạc và sở hữu "gia tài" giải thưởng như: Top 3 bảng Young Person Intermediate Advance cuộc thi Asia Pacific Drummer Competition 2021, Top 2 Chung kết bảng Junior cuộc thi Drum Off Global 2019. Trong khi đó, Lê Hoàng Đăng Duy khiến nhiều người trầm trồ khi nhận được học bổng cả 4 trường nghệ thuật và âm nhạc hàng đầu tại Mỹ là Idyllwild, Interlochen, Walnut Hill School for the Arts, Colburn Music Academy.