"Thánh spoil" gọi tên dàn "Say Hi": Hé lộ concert D-6 và có gameshow mới?

HHT - Dàn “Say Hi” liên tục khiến netizen “dậy sóng” khi vô tư tiết lộ loạt thông tin bí mật, từ chuỗi concert Anh Trai "Say Hi" D-6 đến chương trình mới đang rục rịch ghi hình.

Trước thềm concert D-5 tại TP.HCM, không khí háo hức bao trùm cộng đồng fan khi loạt quyền lợi hấp dẫn được tiết lộ. Tuy nhiên, điều khiến netizen đặc biệt quan tâm là liệu đây có phải concert cuối cùng khép lại chuỗi concert quy mô lịch sử này hay không. Trong khi người hâm mộ tại Hà Nội sốt ruột chờ đợi tin về D-6, dàn "Say Hi" đã nhanh chóng "bật đèn xanh" để fan an tâm.

Anh Tú Atus chính là một trong những "thánh spoil" của hội "vườn biên bản". Khi được fan hỏi vui rằng có "lò vi sóng" lại với Hà Nội hay không, nam diễn viên Gặp Lại Chị Bầu lập tức gật đầu chắc nịch trong sự vỡ òa của fan.

Xâu chuỗi với sự việc trước đó của JSOL, anh cũng từng vô tình để lộ thông tin về D6 trong buổi "họp công ty" cùng FC. Khi nhắc đến D-5 và D-6, nam ca sĩ nhanh chóng nhận ra mình “hớ miệng” và vội vàng đánh lạc hướng fan, nhưng tất cả đã quá muộn khi khán giả nhanh nhảu ghi lại khoảnh khắc này!

Không chỉ dừng lại ở việc "tung hint" concert, các chàng trai "Say Hi" còn khiến fan "dậy sóng" với loạt tín hiệu về gameshow mới đang được ghi hình.

Trong một video do Erik đăng tải có sự xuất hiện của NEGAV, bên cạnh lời khen dành cho bộ đôi "Thành - An", sự chú ý của netizen còn đổ dồn về tấm bảng với đầy chữ ký của các thành viên phía sau lưng hai nghệ sĩ.

Cùng với concept lớp học, những chi tiết này đã làm dấy lên suy đoán của dư luận về một chương trình mới có sự tham gia luân phiên của các Anh trai. Đặc biệt, Vũ Thịnh còn đích thân đăng tải những hình ảnh về chiếc bảng này lên broadcast, củng cố nghi vấn trong lòng người hâm mộ.

Các Anh trai vốn nổi tiếng gần gũi, thường xuyên tương tác với người hâm mộ, nhưng chính sự cởi mở ấy đã khiến dàn "Say Hi" nhiều lần vô tình để lộ thông tin quan trọng.