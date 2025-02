Thấy gì sau vụ việc chồng cũ Xoài Non đáp trả cực căng tin đồn sai lệch về mình?

HHT - Ngay sau khi vướng phải tin đồn thất thiệt, streamer Xemesis, tức chồng cũ Xoài Non đã nhanh chóng phản hồi với thái độ gay gắt, khiến chuyện đã ồn ào nay càng ồn ào hơn.

Sau khi Xemesis và Xoài Non thông báo ly hôn, mỗi người đều đã tìm được hạnh phúc mới. Nếu như Xoài Non đang có chuyện tình ngọt ngào bên Gil Lê thì Xemesis được cho là có bạn gái Bò Chảnh (tên thật Ý Nhi) nhưng mới đây, Bò Chảnh đã thông báo kết thúc mối quan hệ tình cảm vì bị lừa dối. Tuy Bò Chảnh không hề nhắc tên người ấy là ai, nhưng khán giả đã đặt nghi vấn cô và Xemesis chia tay.

Đúng lúc chuyện đời tư của Xemesis gây chú ý thì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin anh bấm nút theo dõi lại Xoài Non. Ngay sau đó, Xemesis đã lên tiếng khẳng định từ khi lập tài khoản TikTok cá nhân đến giờ, anh chỉ theo dõi một mình Xoài Non mà thôi. Xemesis cũng vẫn theo dõi vợ cũ ở các nền tảng khác nên không có chuyện anh hủy theo dõi rồi bây giờ lại quan tâm đến Xoài Non.

Xemesis còn bức xúc đến nỗi vào tận page đã đăng tải tin này để chất vấn với thái độ rất gay gắt. Đáp lại, quản lý trang lại trả lời theo kiểu giễu nhại, châm chọc nam streamer. Sau đó, có lẽ vì thấy netizen phản đối việc đưa thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng lại thêm nhắc đến chuyện không vui của Xemesis và Xoài Non nên trang này đã phải xóa bài đăng liên quan đến hai người.

Trên fanpage cá nhân, Xemesis tiết lộ từng nhiều lần gặp tin đồn sai lệch nhưng đều im lặng cho qua vì muốn mọi thứ trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng bây giờ, nam streamer nhận ra cái gì cũng có giới hạn của nó, một năm qua Xemesis nghe toàn tin tiêu cực về mình đã mệt nên năm mới anh không muốn chịu đựng nữa.

Không chỉ Xemesis mà chính cư dân mạng cũng phản ứng gay gắt trước việc các page đưa tin chưa kiểm chứng về người khác cho thấy mọi người đã tỉnh táo hơn trước những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến người trong cuộc, không còn dễ dàng bị cuốn theo những tin đồn vu vơ.