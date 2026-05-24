THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hoá) "ẵm" kỷ lục trường có thành tích "khủng" tại AIMO 2026

HHTO - Sáng ngày 24/5, tại Lễ trao giải vòng Chung kết quốc gia Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) 2026, trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa) đã ghi nhận thành tích ấn tượng khi sở hữu số lượng thí sinh đạt giải đông đảo nhất với hơn 80 học sinh được vinh danh.

Thành tích ấn tượng của các khối lớp và "cơn mưa" giải Vàng

Là ngôi trường có phong trào học tập và thi đua mạnh mẽ, trường THCS Trần Mai Ninh tiếp tục khẳng định thế mạnh của mình tại sân chơi năm nay với số lượng thí sinh dự thi và đạt giải áp đảo. Nhà trường có hơn 80 học sinh đạt giải, tập trung chủ yếu ở các khối lớp 6, 7 và 8.

Đặc biệt, xét về số lượng giải cao nhất, trường THCS Trần Mai Ninh xuất sắc đứng thứ hai toàn quốc với 12 Huy chương Vàng. Trong đó, riêng các thí sinh thuộc khối lớp 8 của trường đã đóng góp tới 6 Huy chương Vàng - một trong những thành tích đáng chú ý trong mùa giải năm nay.

﻿ Màu áo đỏ của trường THCS Trần Mai Ninh phủ khắp các hạng giải Vàng, Bạc, Đồng AIMO 2026. (Ảnh: Như Ý, NVCC)

Đại diện đoàn tham gia dự thi, cô Trần Thị Hiền - Tổ trưởng tổ bộ môn Toán, đồng thời là chủ nhiệm CLB Toán học và là người trực tiếp dẫn dắt đội thi, chia sẻ cảm xúc phấn khởi, tự hào trước thành tích này. Đây không chỉ là niềm vui với nhà trường, mà còn là sự ghi nhận, phản ánh đúng năng lực cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các bạn học sinh.

Với teen Trần Mai Ninh, Vòng Chung kết AIMO 2026 là một kỷ niệm khó quên. (Ảnh: TPO)



Tổng cộng, trường THCS Trần Mai Ninh đạt 82 giải, trong đó có 12 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc và 48 Huy chương Đồng.

Sự đồng hành của thầy cô và phụ huynh là "hậu thuẫn" lớn

Đằng sau thành tích dẫn đầu về số lượng giải thưởng là sự ủng hộ rất lớn từ phía nhà trường và các bậc phụ huynh. Để chuẩn bị chu đáo nhất cho hành trình tham gia thi đấu tại Hà Nội, nhà trường đã kết nối chặt chẽ cùng phụ huynh để tổ chức xe đưa đón từ Thanh Hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh bước vào trường thi.

Nhà trường đã chuẩn bị 2 xe để teen và bố mẹ, thầy cô di chuyển đến điểm thi tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Nhằm đảm bảo sức khỏe và tâm lý cho các con, cả đoàn đã di chuyển ra Thủ đô từ ngày thứ Sáu để nghỉ ngơi trước ngày thi chính thức vào thứ Bảy (23/5). Sau khi hoàn thành bài thi căng thẳng, các bạn học sinh còn được thầy cô tổ chức cho đi thăm thú, vui chơi tại Hà Nội như một hoạt động giải tỏa áp lực tinh thần trước khi tham dự lễ bế mạc vào ngày Chủ nhật.

Theo cô Hiền, việc nhà trường khuyến khích một số lượng lớn thí sinh đăng ký tham gia một sân chơi Toán học uy tín như AIMO nhằm giúp các bạn làm quen với môi trường hội nhập và rèn luyện bản lĩnh thi đấu: "Thực ra đây không phải lần đầu tiên nhà trường tổ chức cho các bạn tham gia AIMO hay các cuộc thi Toán học. Đã rất nhiều năm, nhà trường không chỉ tạo điều kiện cho các cuộc thi diễn ra tại trường mà ở những tỉnh khác, quy mô quốc gia cũng có".

Cô Trần Thị Hiền và một số bạn đạt giải Vàng, Bạc của khối 8. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về sân chơi AIMO 2026, cô Hiền bày tỏ: "Cô muốn các bạn được trải nghiệm, được thử thách chính mình, được vượt qua giới hạn bản thân để thêm yêu toán hơn. Đặc biệt là ở AIMO, bên cạnh Toán học, học sinh sẽ được rèn thêm cả kiến thức về Tiếng Anh, cũng như các kỹ năng giao tiếp, tinh thần vượt qua khó khăn, rèn luyện bản lĩnh trong quá trình học tập cũng như thi đấu, tranh tài".