The 8 Show: Người khen xem hay hơn "Squid Game", người lại chê không tiếc lời

HHT - Cảm xúc của người xem sau khi thưởng thức xong “The 8 Show” rất phân cực. Người khen không tiếc lời, nhận xét phim còn hay hơn cả “Squid Game”; nhưng người chê thì thấy phim chỉ gây khó chịu chứ không có điểm cộng nào.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Trước khi lên sóng, The 8 Show đã được so sánh với Squid Game (Trò Chơi Con Mực) và được kỳ vọng sẽ tạo được tiếng vang toàn cầu như Squid Game. Có thể thấy tiền đề The 8 Show rất dễ liên tưởng đến Squid Game, khi một nhóm người tham gia một trò chơi để nhận được số tiền thưởng khổng lồ. Tuy nhiên, khi The 8 Show lên sóng, người xem nhận ra phim đã rất nỗ lực để trở nên khác biệt với Squid Game và tạo được dấu ấn riêng của mình.

The 8 Show bắt đầu câu chuyện với Bae Jin Su (Ryu Jun Yeol), một chàng trai có một cuộc đời làng nhàng, bị người khác lừa đảo nên nợ một số tiền khổng lồ. Khi nhận ra có làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi và lau kính các toà nhà chọc trời cả đời cũng không thể trả hết nợ, anh ta định nhảy khỏi một cây cầu và kết thúc cuộc đời. Đúng lúc đó, Bae Jin Su nhận được lời mời tham gia một chương trình có thể giúp anh thoát nợ và trở nên giàu có.

Bắt đầu từ lúc Bae Jin Su chấp nhận tham gia trò chơi, chọn số 3 - tương ứng với số tầng mà anh ta ở, người xem bắt đầu phân biệt các nhân vật trong phim bằng số tầng của họ thay vì nhớ tên thật. Tổng cộng có 8 người chơi, tương đương với 8 tầng. Kích thước mỗi phòng ở mỗi tầng đều khác nhau, với Tầng Một là bé nhất và Tầng Tám là rộng rãi nhất. Số tiền thưởng tăng lên ở mỗi phòng cũng khác nhau, với Tầng Tám là người có nhiều tiền thưởng tích lũy nhất.

Người chơi có thể dùng số tiền thưởng tích lũy được để mua những gì mình cần, nhưng giá tiền đắt gấp 100 lần so với thông thường. Đồ ăn và thức uống thì được miễn phí, chúng sẽ bắt đầu từ Tầng Tám và được gửi xuống các tầng dưới bằng hệ thống thang gửi hàng. Ở khu vực chung có một bảng thời gian, hiển thị số thời gian họ được ở lại trong trò chơi. Thời gian càng kéo dài thì số tiền thưởng tích lũy càng tăng. Trò chơi sẽ kết thúc khi quỹ thời gian cạn hết, hoặc có người chơi mất mạng.

Khi mới bắt đầu, The 8 Show khiến người xem nghĩ đến Squid Game, nhưng khi câu chuyện bắt đầu vào guồng thì có thể thấy phim không còn bóng dáng nào của bộ phim sinh tồn gây sốt toàn cầu. Thay vào đó, The 8 Show gợi nhớ đến The Platform, một phim khai thác sự phân tầng khi những người ở vị trí cao nhận được ưu đãi hơn người ở vị trí thấp. Có thể thấy The 8 Show phản ánh sự chênh lệch giai cấp, bất bình đẳng, bóc lột lao động, những cách khốn cùng mà một người ở tầng lớp thấp phải trải qua để có đủ tiền sống một cuộc sống tươm tất.

Sau khi thưởng thức The 8 Show, cảm nhận của người xem về bộ phim phân cực khá mạnh. Người thì rất thích, thậm chí còn khen ngợi bộ phim thú vị và độc đáo hơn Squid Game. Họ ấn tượng trước sự phân tầng giai cấp trong phim, và cách mà mỗi người chơi tượng trưng cho một nhóm người trong xã hội. Cách mỗi nhân vật suy nghĩ và hành xử ở vị trí của họ, dưới tác động của tiền bạc cũng để lại nhiều câu chuyện khiến người xem suy nghĩ và bàn luận.

Tuy nhiên, với một số khán giả thì họ thấy The 8 Show là thể loại phim "hài đen" (dùng yếu tố hài hước không phải với mục đích gây cười thuần túy), nhưng họ không thể hiểu được yếu tố "hài" trong phim. Việc các nhân vật được gọi bằng số tầng, và cá tính của họ được xây dựng “một chiều” như Tầng Sáu vô đạo đức, Tầng Tám thất thường… có thể hiểu là để mỗi người đại diện cho một nhóm người trong xã hội; nhưng điều đó khiến một số người xem cảm thấy sự tồn tại của các nhân vật không rõ ràng là một “cá nhân”, khiến họ khó đồng cảm.

Yếu tố gây sốc trong The 8 Show khiến nhiều người xem bất ngờ, có thể nói đó là một trong những điểm thu hút của phim. Nhưng cũng có một số khán giả bày tỏ họ cảm thấy các sự kiện dần mất nhân tính trong phim mang cảm giác lặp đi lặp lại và vô nghĩa.

The 8 Show gồm có 8 tập, đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.

Một số bình luận của netizen:

“The 8 Show giới thiệu một xã hội không có luật pháp, có thể nó vô lý và dữ dội nhưng không thể phủ nhận nó có sức hấp dẫn.”

“Thú thật ban đầu tôi đã nghĩ phim có thể giống Squid Game, nhưng thú vị hơn nhiều. Tôi thích phim này hơn Squid Game.”

“Cá nhân tôi thấy The 8 Show thể hiện sự tuyệt vọng của con người tốt hơn Squid Game, và điều đó khiến nó hay hơn.”

“Tôi đã xem hết bộ phim và chỉ ước gì mình có thể lấy lại khoảng thời gian đó.”

“Tôi không thể chịu được việc bộ phim tập trung vào bạo lực thay vì chiều sâu của câu chuyện. Lần đầu còn gây sốc, nhưng nhiều lần thì trở nên nhàm chán và khó chịu.”

“Tôi thấy các nhân vật trong phim này, trừ Tầng Bảy, đều vừa ngu ngốc vừa cố chấp và khùng điên. Đó là lý do tại sao họ nghèo và vô vọng để phải tham gia cái trò chơi này.”

“Đối với tôi đây là một trong những phim truyền hình hay nhất năm.”

“Phim thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ và nỗ lực nhiều hơn, rốt cuộc thì không có bữa trưa nào trên thế giới này là miễn phí.”

“Phim là một phiên bản hay hơn và phức tạp hơn của Squid Game.”

“Phim chia khán giả làm hai nhóm rõ ràng: rất yêu và rất ghét. Và tôi nghĩ đây chính là điều khiến nó trở nên tuyệt vời. Bộ phim này rõ ràng chọn khán giả của riêng mình.”