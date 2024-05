The Atypical Family tập 3: Da Hae "sốc nặng", tin gia đình Gwi Joo có siêu năng lực

HHT - Tập 3 "The Atypical Family" (Dù Tôi Không Phải Người Hùng) đã hé lộ quá khứ của Bok Gwi Joo, cũng như nguyên nhân khiến anh trầm cảm. I Na đã bộc phát siêu năng lực - nghe được tiếng lòng của người khác. Cô bé liệu có vạch trần kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Do Da Hae?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Chiếm đa số nội dung của tập 3 The Atypical Family là câu chuyện ở góc độ của Bok Gwi Joo (Jang Ki Joong). Ngày I Na (Park So Yi) - con gái anh ra đời, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh lại là ngày anh đau đớn biết được rằng người đội trưởng đã đổi ca cho mình hi sinh.

Gwi Joo có khả năng quay về quá khứ hạnh phúc của mình, nhưng mọi thứ sẽ chỉ là màu đen trắng, anh tàng hình trong thời không ấy, không thể chạm vào, không thể thay đổi được gì. Gwi Joo đã cố quay về ngày I Na chào đời để tìm cách cứu đội trưởng. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên có màu vàng là thứ duy nhất anh chạm vào được cho anh hy vọng thay đổi được quá khứ. Nhưng ròng rã 7 năm, Gwi Joo không thể làm được gì khác.

Cố chấp đó khiến Gwi Joo không hay biết rằng vợ của anh - Se Yeon đã vô cùng mệt mỏi với việc anh ngày ngày biến mất, mặc cho cô chăm sóc I Na, tình cảm cũng dần nguội lạnh. Se Yeon trao cho anh cơ hội cuối cùng, hôm đó, họ đã cùng hứa sẽ nắm tay I Na dạo chơi, một nhà ba người hạnh phúc. Cô đã khuyên Gwi Joo từ bỏ chấp niệm thay đổi quá khứ của anh, cũng đe dọa chỉ cần anh biến mất thì trở về sẽ không thấy cô và I Na nữa. Nhưng Gwi Joo không để tâm, biến mất ở ghế phụ, trở về quá khứ trong chốc lát.

Quá u uất, Se Yeon cố ý lao xe vào lan can. Gwi Joo vừa quay lại từ quá khứ thì thấy bản thân mắc kẹt trong chiếc ô tô nát bươm, Se Yeon qua đời bên ghế lái và I Na phía sau chỉ lộ ra gấu bông đầy máu. Nỗi đau mất đi Se Yeon khiến Gwi Joo rơi vào trầm cảm, anh không còn khoảnh khắc hạnh phúc nào để quay lại, siêu năng lực cũng vì thế mà mất đi.

Nhưng sau khi gặp Do Da Hae (Chun Woo Hee), anh đột nhiên lấy lại được năng lực. Tuy nhiên, Gwi Joo chỉ có thể quay lại được quá khứ có cô, và chỉ có Da Hae là có màu sắc trong thời không đó. Anh chạm được vào cô, cứu được cô.

Về phía Da Hae, cô nửa thật nửa giả lấy lòng nhà họ Bok. Chung sống với họ, Da Hae tình cờ phát hiện gia đình Bok có siêu năng lực là sự thật. Bok Dong Hee (Soo Hyun) biết bay, còn Gwi Joo đang đỡ lấy cô suýt bị ngã lại không có hình trong gương. Do Da Hae sốc không nói nên lời. Da Hae sẽ tin những gì cô thấy hay cho rằng chỉ là ảo giác do tác dụng của thuốc ngủ? Phản ứng của cô ra sao sau sự kiện này sẽ được hé lộ trong tập 4.

Ngoài ra, kế hoạch của Do Da Hae có thể sẽ chịu ảnh hưởng hay vạch trần bởi I Na hay không? Cô bé đã bộc phát siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác khi đối phương nhìn vào mắt mình. Nhờ đó, I Na nghe được tiếng lòng và biết Da Hae manh nha tòa nhà bạc tỷ của gia đình Bok.

The Atypical Family hấp dẫn từ những tập đầu tiên nhờ kịch bản lạ. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Jang Ki Yong sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh do nhập ngũ. "Ảnh hậu Rồng Xanh" Chun Woo Hee tiếp tục khiến công chúng phải "wow" vì khả năng nhập vai xuất sắc, biến hóa đa dạng trong hình tượng của Da Hae thánh thiện nhưng cũng tâm cơ.

Da Hae và Gwi Joo còn xa cách trong những tập đầu nên phản ứng hóa học của Chun Won Hee và Jang Ki Yong chưa quá bùng nổ. Trước đó, bộ ảnh chụp cho tạp chí ELLE Korea tháng 5 của Chun Won Hee và Jang Ki Yong đã làm dân mạng nháo nhào vì "cảm giác couple" cực mạnh. Vì thế, chemistry của bộ đôi này đáng để chờ đợi và tin tưởng ở những tập sau của The Atypical Family, khi cả hai có nhiều khung hình chung hơn và nhận ra mối liên kết với đối phương.

The Atypical Family gồm 12 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần.