Thể Đa Fashion Show: “Thả đê, bung xõa đê” định kiến để diện quần áo “không giới tính”

HHT - Mang tinh thần “Phụ nữ có thể mặc vest thì đàn ông có quyền mặc váy”, Thể Đa Fashion Show đốn tim các bạn trẻ bởi không gian thời trang không ranh giới. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Ngô Bảo Ngọc, Hoa hậu Ban Mai, nhà hoạt động bình đẳng giới Mia Nguyễn...

Diện trang phục, gỡ định kiến

Thể Đa Fashion Show là buổi trình diễn thời trang được cầm trịch bởi thành viên CLB The Ege thuộc khoa Báo chí & Truyền thông trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Từ giây phút đầu của buổi trình diễn, khán giả đã phải "ú òa" với bộ sưu tập Essence of Being (tạm dịch: Bản chất của sự tồn tại) của NTK Quang Bảo (cựu sinh viên khoa Thiết kế thời trang trường ĐH Văn Lang). Essence of being thỏa mãn người xem bằng loạt thiết kế kết hợp giữa nữ tính và cá tính. Sự xuất hiện của những người mẫu nam trên đôi giày cao gót thay cho khẩu hiệu “thời trang không ranh giới” tiếp tục khiến tất cả choáng ngợp.

Tiếp nối tinh thần thời trang không ranh giới, nhà thiết kế Beo Phan (sinh viên ngành Thiết kế thời trang Đại học Sư Phạm Kỹ thuật) “thao túng tâm lý” khán giả với bộ sưu tập Thiên - Địa - Nhân. Lấy cảm hứng từ hình ảnh "rồng rắn lên mây", bộ sưu tập nhằm tái hiện suy nghĩ những luật lệ hà khắc lâu nay vẫn đang áp đặt lên chúng ta.

Thể Đa Fashion Show còn trình làng bộ sưu tập Unknown Collection (tạm dịch: Thời trang không xác định) của NTK An Thư Đồng (Thủ khoa chuyên ngành Thiết kế thời trang Đại học Tôn Đức Thắng).

Là một trong những nhà thiết kế tham gia Thể Đa Fashion Show, An Thư Đồng chia sẻ: “Mình yêu âm nhạc và đây chính là cách mình thể hiện tình yêu này, đó là trên những bộ trang phục. Chọn bộ trang phục giống như chọn tình yêu vậy, mình được quyền chọn những gì mà muốn mặc, những bộ đồ phù hợp với mình. Cuối cùng là mình có quyền từ chối những thứ mà mình không thích.”

Bộ sưu tập cuối cùng của nhà thiết kế Đặng Trần Trí (thủ khoa chuyên ngành Thiết kế thời trang trường Đại học Văn Lang) mang chủ đề My body, My choice (tạm dịch: Cơ thể tôi, Quyền của tôi). Chia sẻ với khán giả, nhà thiết kế Đặng Trần Trí mong rằng thời trang là không phán xét và mọi người được quyền thể hiện tiếng nói qua thời trang.

Quần áo không cần được dán nhãn

Cô Mia Nguyễn (nhà hoạt động bình đẳng giới, cố vấn chuyên môn Thể Đa Fashion Show) chia sẻ tại show diễn: “Tại sao chúng ta phải dán nhãn quần áo khi điều đó không cần thiết. Tại sao nữ phải diện trang phục màu sáng, nam là màu tối. Khi mặc trang phục, chúng ta đã định hình được giới tính và cá tính của mình, điều đó không cần giấy phép. Cô mong rằng mỗi sáng thức dậy, hãy chọn trang phục thể hiện đúng cảm xúc của mình hôm ấy nhé!”

Thể Đa Fashion Show đã khép lại một buổi diễn thành công, truyền cảm hứng đến đông đảo các bạn trẻ với khẩu hiệu “quần áo không giới tính”.