The Escape of the Seven: "Dượng Tê" từ trùm phản diện thành "ông trùm" trừng phạt kẻ ác?

HHT - "The Escape of the Seven" (7 Escape - Cuộc Chiến Sinh Tồn) đang ở giai đoạn "thắt nút" với những mâu thuẫn cùng drama kéo tới dồn dập. Theo preview cuối tập 4, có thể đoán rằng "dượng Tê" Uhm Ki Joon sẽ xuất hiện từ tập 5. Lần này không còn là trùm phản diện như "Penthouse", "dượng Tê" khả năng sẽ là người giật dây, chủ nhân của màn báo thù căng não, đòi lại công bằng cho cô bé Bang Da Mi.

Chưa có quá nhiều thông tin về vai diễn của Uhm Ki Joon được tiết lộ. Chỉ biết rằng anh sẽ có những màn so găng, đấu trí bạc tóc (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng) ở 7 Escape. Uhm Ki Joon sẽ vào vai Matthew Lee, người đứng đầu một công ty nền tảng di động hàng đầu Hàn Quốc, nhưng đó chưa phải tất cả về con người và danh tính của anh. Trong preview tập 4, một người có vết sẹo ở ngực xuất hiện. Dựa vào chi tiết này kết hợp với ảnh still cut và hậu trường được nhà đài đăng tải, nhân vật này chắc chắn là Matthew Lee. Đồng nghĩa, anh sẽ xuất hiện ở tập 5 và bắt đầu hành trình báo thù những kẻ có liên quan tới sự mất tích của Bang Da Mi (Jung La El thủ vai)? Tái hợp tác với bộ đôi biên kịch, đạo diễn Penthouse, lần này, "dượng Tê" Uhm Ki Joon khả năng cao sẽ nằm ở phe chính diện thay vì trùm phản diện như trước. Theo poster phim, Uhm Ki Joon cũng như Matthew Lee là người làm chủ bàn cờ, tính toán và khiến 7 người liên quan tới bất hạnh của Bang Da Mi phải lao đao, khốn đốn. Matthew Lee sẽ làm thế nào để vạch trần và trừng phạt những kẻ táo tợn, trơ tráo và bất lương kia? Anh sẽ có những nước đi khó đoán, điên cuồng ra sao? Đó là những câu hỏi mà khán giả đang tò mò về màn thể hiện của "dượng Tê" tại 7 Escape. Trước thềm phát sóng tập 5, đội sản xuất của phim cũng hé lộ: "Người trừng phạt và lên án cái ác sẽ xuất hiện. Những kẻ phản diện, những kẻ làm việc xấu không chút do dự, một lần nữa sự điên loạn của họ phải đối mặt với những điều khủng khiếp. Hãy chờ đợi và theo dõi đòn phản công từ những kẻ bất lương thực hiện để chống lại trò chơi sinh tồn do 'người phán xử' tạo nên". Một điểm nữa mà khán giả có thể trông đợi vào sự xuất hiện của "dượng Tê" chính là thân phận thật sự của anh. Người ta chỉ biết rằng Matthew Lee là người đứng đầu một công ty nền tảng di động hàng đầu. Nhưng vì sao anh lại là người thao túng và trừng phạt những kẻ liên quan tới sự mất tích của Bang Da Mi? Anh có mối liên hệ gì với Da Mi? Matthew Lee chính là K - người khiến cả ông nội tài phiệt của Da Mi phải nhún nhường, nhờ cậy? Hay Matthew Lee là bố nuôi của Da Mi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ? Biên kịch Kim Soon Ok - "mẹ đẻ" của Penthouse và 7 Escape nổi tiếng với những pha "bẻ lái" khiến người xem "không kịp đội mũ bảo hiểm". "Dượng Tê" Uhm Ki Joon sẽ có màn xuất hiện thế nào vẫn là điều khiến khán giả phải đau đầu suy nghĩ. 7 Escape phát sóng vào tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần với rating tăng đều sau mỗi tập.