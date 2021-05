Thế giới sắp chạm đến “mốc nhiệt độ nguy hiểm”, năm nóng nhất trong lịch sử đang ở rất gần

HHT - Các chuyên gia khí tượng từ lâu đã đặt ra một “mốc nhiệt độ nguy hiểm”, mà nếu vượt qua mốc đó thì rất nhiều chuyện trên thế giới sẽ đảo lộn. Điều đáng lo là chúng ta đã sắp vượt qua mốc đó rồi. Và các nhà nghiên cứu còn dự báo gì về “những mùa Hè dài đằng đẵng” ở phía trước?

Các nhà khoa học ở Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) mới thông báo rằng, 5 năm tới là khoảng thời gian “quyết định” đối với khí hậu của Trái Đất.

Theo đó, họ dự đoán có 40% khả năng là chúng ta sẽ đạt tới “mốc nhiệt độ nguy hiểm” vào một trong 5 năm tới đây. Mốc nhiệt độ đó là mức nóng hơn 1,5oC so với mức trung bình của thời tiền Công nghiệp. Mốc này được đặt ra từ lâu, như một dấu mốc mà cả thế giới cần phải cố để tránh không đạt tới.

Cụ thể hơn, trong 5 năm tới, nhiệt độ trung bình của thế giới sẽ nóng hơn ít nhất là 1oC - nói chung là trong khoảng 0,9 đến 1,8oC - so với mức của thời tiền Công nghiệp.

Và nếu nhiệt độ trung bình của Trái Đất vượt qua “mốc nguy hiểm”, thì chúng ta sẽ đối diện với mối đe dọa toàn cầu: Có thêm băng tan, mực nước biển dâng cao, sẽ có nhiều đợt nóng kinh khủng và các kiểu thời tiết cực đoan, và tất cả những điều đó lại ảnh hưởng đến sức khỏe, nguồn lương thực…, theo Giáo sư Petteri Taalas, Tổng thư ký WMO.

Ngoài ra, WMO cũng dự báo rằng, có 90% khả năng là một trong những năm trong khoảng từ 2021 đến 2025 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử, vượt qua năm 2016.

Giáo sư Taalas cũng nói: “Đây không chỉ là những con số thống kê đâu. Nghiên cứu dựa trên khoa học đã cho thấy rằng chúng ta đang tiến gần đến cái ngưỡng về khí hậu rồi. Đây là một hồi chuông cảnh báo về vấn đề môi trường và phát triển bền vững”.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, nếu không có gì thay đổi để ngăn chặn sự biến đổi khí hậu, thì trong những năm tới, mùa Hè có thể sẽ kéo dài 6 tháng mỗi năm, còn mùa Đông chỉ dài 2 tháng. Mà thực tế là theo nghiên cứu dựa trên số liệu của hàng chục năm, thì mùa Hè ở Bắc bán cầu đang dài ra (từ 78 ngày lên 95 ngày, nếu so sánh giữa những năm 1950 với thập kỷ này), trong khi các mùa khác thì ngắn lại.

Trong đó, mùa Hè được coi là những khoảng thời gian có 25% mức nhiệt độ cao nhất trong năm. Tức là, chúng ta có thể có đến 6 tháng trong năm bao gồm toàn những ngày có mức nhiệt độ cao nhất năm, nếu con người không có những biện pháp nhanh chóng để bảo vệ môi trường và ngăn chặn sự biến đổi khí hậu.

Thục Hân