The Heroes: Quân A.P hóa "Ông Bụt thất nghiệp", chứng tỏ kĩ năng trình diễn tiến bộ rõ rệt

HHT - Trong tập 10 "The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng", khán giả tiếp tục chứng kiến cuộc "so găng" giữa team Quân A.P - producer DSmall và team The Astro Thanh Duy - producer NVM.

Có thể thấy, trải qua từng phần thi tại The Heroes, Quân A.P dần biết cách khai thác thế mạnh của bản thân, tự tin mang lại những màn trình diễn ngày một tốt hơn để mang về chiến thắng cho đội. Trong tập mới nhất, nam ca sĩ đã lựa chọn biến hoá với tạo hình "Ông Bụt" - nhân vật rất quen thuộc trong những câu chuyện cổ tích. Nói về ca khúc Ông Bụt, producer Dsmall chia sẻ ý nghĩa: "Bài được lấy bối cảnh thời đại con người đã trở nên tốt đẹp hơn, cái xấu bị tiêu trừ và lúc ấy Ông Bụt sẽ ra sao?". Trên sân khấu The Heroes, "Ông Bụt thất nghiệp" Quân A.P xuất hiện cùng chiếc nón lá, tay cầm phất trần. Phần rap với flow cuốn hút, mới mẻ giúp chủ nhân hit Bông Hoa Đẹp Nhất thành công "lấy lòng" dàn master The Heroes. Thông điệp mà nam ca sĩ muốn truyền tải thông qua ca khúc Ông Bụt chính là: "Có thể ở trong những câu chuyện cổ tích, ai gặp khó khăn gì cũng gọi Bụt ra để giúp đỡ nhưng ngoài cuộc sống thì không như vậy, nếu có vấn đề xảy ra thì bản thân chỉ có thể tự đứng dậy". Kết thúc phần thi của mình, Quân A.P nhận được nhiều lời khen từ các giám khảo nhờ sự tiến bộ qua các vòng thi. Nhà báo Diệu Minh nhận xét: "Chị không thấy một Quân A.P của Bông Hoa Đẹp Nhất hay nhờ những bài Ballad trước nữa. Em thật sự đã tham gia vào cuộc thi này với tinh thần của The Heroes". Master Nimbia cũng dành lời khen cho ý tưởng tuần này của team 528Hz: "Cách bọn em đưa vào khá chill, cũng rất vui nữa". Master Hà Lê nhận xét: "Đây là bài hát hay nhất của bọn em từ trước đến giờ. Đơn giản, hiệu quả, đúng trọng tâm. Nói ít mọi người hiểu nhiều, đấy mới là đẳng cấp cao nhất của việc sáng tác. Nếu bài của Thanh Duy không đấu lại thì anh vẫn tâm phục khẩu phục vì bài này rất hay và rất Việt Nam". Master Nguyễn Hải Phong dành lời động viên cho các "chiến binh" của mình: "Phần nhóm nhảy bổ trợ rất đáng yêu. Quân và DSmall đã bắt đầu tự tin hơn. Hãy tiếp tục thể hiện để các giám khảo thấy mình xứng tầm". Như Lê