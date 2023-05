"Thế lực 2K" xâm chiếm V-Pop: Ngoại hình, tài năng lẫn tư duy âm nhạc đều 10 điểm!

HHT - tlinh, MONO, GREY D... là những tên tuổi tiên phong trong cuộc chơi của người làm nhạc Gen Z. Có thể tự sáng tác, sản xuất âm nhạc lại có nhiều sản phẩm mang đậm phong cách cá nhân, họ chính là lực lượng hùng hậu đang "định hình" lại đường đua V-Pop.

tlinh

tlinh vừa lọt Top 7 Rapper Việt Nam hoạt động năng nổ nhất do tạp chí HipHopLE bình chọn. Trước đó, nàng rapper Gen Z cùng Gonzo, B-Wine và Blacka trở thành đại diện cho Hip-Hop châu Á tham gia dự án "The Regionals".

tlinh tập trung vào melody bắt tai, điệp khúc "bánh cuốn" và xây dựng không gian âm nhạc huyền ảo trong các bài hát của mình. Màu sắc cá tính này được lòng khán giả trẻ khi Nếu lúc đó, ghệ iu dấu của em ơi, Gái Độc Thân... liên tục trending trên MXH. Ngoài ra, các sản phẩm kết hợp với nghệ sĩ khác là Like This Like That (ft. Tóc Tiên), Xui Hay Vui (ft. MONO), Yêu Thầm (ft. Hoàng Yến Chibi) của tlinh đều nhận được sự ủng hộ lớn từ netizen.

AMEE

Nhắc đến thế hệ 2K tài năng của âm nhạc Việt thì không thể không nhắc đến AMEE. Nữ ca sĩ sinh năm 2000 theo đuổi hình tượng "cô gái nhà bên" ngọt ngào với âm nhạc nhẹ nhàng, trẻ trung, hợp thị hiếu Gen Z. Thời gian gần đây, AMEE có bước chuyển mình trong hình ảnh, gắn liền với xu hướng thời trang Y2K đang thịnh hành ở K-Pop, US&UK.

Ra mắt năm 2019, AMEE nhanh chóng bỏ túi nhiều sản phẩm "triệu view" như Ưng Quá Chừng, Hai Mươi Hai, Anh Nhà Ở Đâu Thế... cùng album dreAMEE (2020) nhận về sự ủng hộ lớn từ công chúng. Sau 4 năm ra mắt, AMEE sở hữu gia tài gần 20 bài hit và nhiều đề cử cùng giải thưởng âm nhạc danh giá.

Phương Mỹ Chi

Nổi tiếng từ danh hiệu Á quân Giọng hát Việt 2013, Phương Mỹ Chi đã có hành trình theo đuổi âm nhạc kéo dài tròn 1 thập kỷ. Từ một "cô bé dân ca", Phương Mỹ Chi đánh dấu bước ngoặt lớn với âm nhạc hiện đại trong Vũ Trụ Có Anh. Sau khi lên sóng, MV thu hút gần 4 triệu view trên YouTube và liên tục lọt Top thịnh hành trên TikTok .

Bước chuyển mình của Phương Mỹ Chi được đánh giá là thông minh, khi nữ ca sĩ vừa có thể phát huy thế mạnh về giọng hát dân ca ngọt ngào đã làm nên thương hiệu. Vừa gây bất ngờ khi "lột xác" khỏi hình tượng quen thuộc, dần chuyên nghiệp hoá con đường âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, Gen Z tài năng còn có công ty giải trí riêng khi chỉ mới 19 tuổi.

MONO

Sở hữu Waiting For You là bài hát ăn khách nhất 2022 khi "càn quét" nhiều BXH hàng tuần liền, MONO trở thành tân binh đáng gớm nhất nhì V-Pop. Ngoài ra, nhiều ca khúc khác trong album 22 là Em Là, Anh Không Thể, Quên Anh đi,.. cũng nhanh chóng thành hit trên MXH. Bên cạnh ca sĩ, MONO còn tham gia sáng tác cho toàn bộ 11 bài hát trong album đầu tay.

Nhờ tài năng cùng sự nỗ lực, chỉ sau vài tháng ra mắt, MONO xuất sắc nhận giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất và Gương mặt mới xuất sắc của Làn Sóng Xanh 2022. Đồng thời, giọng ca sinh năm 2000 còn cực "đắt show" và có nhiều clip trình diễn viral trên TikTok. Đáng nói, anh chàng được mệnh danh là một trong những trend-setter thế hệ Z khi dẫn đầu nhiều xu hướng thời trang từng "gây bão" thời gian dài.

GREY D

Được mệnh danh "chiến thần nhạc số" của V-Pop, Grey D là ca sĩ trẻ hiếm hoi ra bài nào... hit bài đó. Từ vaicaunoicokhiennguoithaydoi, dự báo thời tiết hôm nay mưa, Anh sẽ đến cùng cơn mưa và mới đây nhất là Đưa em về nhàa, giọng ca sinh năm 2000 đều thành công chinh phục các BXH âm nhạc lẫn trái tim của khán giả trẻ.

GREY D sở hữu nhiều yếu tố của người làm nhạc thế hệ mới: Giọng hát trầm ấm, tư duy âm nhạc mới mẻ, khả năng làm nhạc "tự túc". Ngoài ra, với ngoại hình điển trai cùng tài năng vũ đạo được đào tạo bài bản, GREY D chính là một trong những gương mặt 2K nổi bật của nhạc Việt thời điểm hiện tại.