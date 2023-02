“The Marvels” tung poster đầu tiên, dời ngày phát hành sang tận cuối năm nay

HHT - Sau nhiều ngày chờ đợi, Marvel Studios cũng đã chính thức phát hành poster đầu tiên cho "The Marvels" với sự xuất hiện của Captain Marvel, Monica Rambeau và Ms. Marvel. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa trước khi bộ phim được công chiếu.

Vào rạng sáng ngày 18/2, Marvel Studios đã công bố poster đầu tiên cho The Marvels và hé lộ tạo hình bộ ba siêu anh hùng sẽ góp mặt trong phần phim thứ 33 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Theo những hình ảnh trên poster, phần phim riêng thứ 2 của Captain Marvel sẽ chứng kiến sự trở lại của 3 ngôi sao Brie Larson, Teyonah Parris và Iman Vellani với vai trò lần lượt là Carol Danvers/Captain Marvel, Monica Rambeau và Kamala Khan/Ms. Marvel.

Bên cạnh hình ảnh về bộ ba siêu anh hùng, hãng phim Marvel Studios cũng công bố thông tin về thời gian công chiếu bộ phim. Theo đó, ngày phát hành của The Marvels sẽ được dời sang 10/11, cách bốn tháng so với thời gian dự kiến trước đó là 28/7. Nhiều ý kiến cho rằng lý do bộ phim dời lịch chiếu là vì phần hậu kỳ và kỹ xảo của The Marvels vẫn chưa được hoàn thiện.

Đáng chú ý, poster mới của The Marvels là lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến các bộ trang phục mới của các siêu anh hùng sẽ góp mặt trong bộ phim. Về phía Captain Marvel, bộ đồ của nữ anh hùng đã được tiết lộ trước đó trong after-credits tập cuối của Ms. Marvel với tay áo ngắn hơn và trông đơn giản hơn so với trang phục trong Avengers: Endgame.

Về phần Monica Rambeau, cô đã có cho mình một bộ trang phục siêu anh hùng chính thức với hai tông màu đen trắng chủ đạo, khác hẳn với trang phục của SWORD từng sử dụng trong WandaVision cũng như trong truyện tranh. Ngoài ra, siêu anh hùng tuổi teen Ms. Marvel cũng có một bộ đồ khác với nhiều chi tiết hơn và có màu đỏ nổi bật.

Mặt khác, dù ba anh hùng của The Marvels vẫn chưa xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh, nhưng theo diễn biến trong Captain Marvel và Ms. Marvel, cả ba nhân vật đều được kết nối theo nhiều cách khác nhau. Như đã tiết lộ trong Captain Marvel, Carol là bạn lâu năm với mẹ của Monica là Maria Rambeau và cả hai đã quen biết nhau ngay từ khi Monica chỉ mới là một đứa trẻ. Trong khi đó, Kamala lại là fan cuồng của Captain Marvel và thường trang trí phòng ngủ bằng hình ảnh của thần tượng.

Ra mắt năm 2019, Captain Marvel là tác phẩm thứ 21 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Dự án có sự góp mặt của hai ngôi sao lớn là Brie Larson (từng thắng giải Oscar năm 2016) và Samuel L. Jackson. Phát triển từ phiên bản truyện tranh năm 1968, chuyện phim xoay quanh quá trình trở thành siêu anh hùng bất khả chiến bại của Carol Danvers - nữ phi công người Mỹ. Phim đạt doanh thu 1,128 tỷ USD, thuộc nhóm chín bom tấn thu về tỷ USD từ phòng vé toàn cầu của nhà Marvel. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim nhận điểm trung bình 79% từ 537 chuyên gia. Captain Marvel 2: The Marvels dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 11/2023 sau hai lần dời lịch chiếu.