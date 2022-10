The Masked Singer: Hươu Thần hát "Tình về nơi đâu" của Thanh Bùi, gây tranh cãi khi loại Uyên Linh

HHT - Kết thúc tập 9 The Masked Singer - Ca Sĩ Mặt Nạ, Hươu Thần trở thành mascot liên tục được nhắc đến khi "thẳng tay" loại Báo Mắt Biếc. Không những thế, nam ca sĩ bí ẩn còn lựa chọn trình diễn một ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Thanh Bùi.

Ở vòng thi mang tính quyết định lần này, Hươu Thần lựa chọn thể hiện ca khúc song ngữ Tình Về Nơi Đâu của nhạc sĩ Thanh Bùi. Với giọng hát da diết cùng khả năng hát tiếng Anh tốt, Hươu Thần đã nhanh chóng đưa khán giả đắm chìm vào không gian âm nhạc cảm xúc.

Tuy nhiên bên cạnh phần trình diễn của Hươu Thần, ca khúc Tình Về Nơi Đâu của Thanh Bùi hát cùng Tata Young cũng bất ngờ gây bão trên mạng xã hội. Nhiều đoạn clip ngắn trên TikTok cũng sử dụng ca khúc Tình Về Nơi Đâu làm nhạc nền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Từ khóa "Thanh Bùi" trước khi tập 9 của show "The Masked Singer" diễn ra đã liên tục xuất hiện trong Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Google tại Việt Nam.

Thực hiện lời hứa cùng cố vấn Trấn Thành và cũng vì tình yêu dành cho huyền thoại thế giới Whitney Houston, Lady Mây đã lựa chọn ca khúc All The Man That I Need để thể hiện. Với chất giọng nội lực và kỹ thuật thanh nhạc tốt đã giúp Lady Mây trình diễn một cách "mượt mà", chinh phục Ban cố vấn lẫn khán giả.

Quay trở lại sân khấu chương trình, Báo Mắt Biếc quyết định mang đến ca khúc Yêu Xa. Giọng hát du dương, cách xử lý vừa tinh tế vừa giữ được cảm xúc của Báo Mắt Biếc đã khiến Ban cố vấn, đặc biệt là Tóc Tiên, không kiềm được xúc động.

Không tiếp tục lựa chọn trưng trổ giọng ca điêu luyện hay kĩ thuật "thượng thừa", Phượng Hoàng Lửa khiến Ban cố vấn phấn khích khi khi mang ca khúc indie Em Dạo Này (Ngọt) lên sân khấu. Với chất liệu của ca từ và cách phối của bài hát, ca khúc giúp Phượng Hoàng Lửa thể hiện sự lả lướt, bay bổng của giọng hát.

"Quái kiệt" O Sen đã có màn “quay xe” cực gắt khi chọn ca khúc Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Luôn là mascot để lại dấu chấm hỏi lớn, lần "chuyển giao" từ opera sang pop-ballad cực "ngọt" của O Sen khiến Ban cố vấn lẫn khán giả hoang mang.

Nhân vật Tí Nâu đã rủ bỏ hình tượng cũ, thử sức với thánh ca thế giới Ave Maria và càng đưa các cố vấn đi xa nhận định ban đầu. Trước giọng hát đẹp và thuần khiết của Tí Nâu cùng bản hòa âm phối khí công phu, Trấn Thành thể hiện rõ sự bối rối: “Với cái người mà tôi đang nghĩ mà biến hóa đến mức độ như vậy thì tôi cũng không tưởng tượng được là người đó có thể làm đến như thế”.

Tất cả mascot trong Top 6 đều khiến Ban cố vấn "căng não" khi phải chọn ra 1 nhân vật phải lộ diện. 3 người đầu tiên bước vào vòng tiếp theo là Lady Mây, O Sen và Tí Nâu, Phượng Hoàng Lửa ở vị trí thứ 4 và người cuối cùng tiến vào Top 5 là Hươu Thần. Vì thế, Báo Mắt Biếc buộc phải nói lời tạm biệt với chương trình.

Không ngoài dự đoán của dàn cố vấn, Báo Mắt Biếc chính là ca sĩ Uyên Linh - Quán quân Vietnam Idol 2010. Trấn Thành cho biết mình không thể đề ra đáp án khác được vì nhân vật này có giọng hát quá đặc trưng. Nam cố vấn cũng cho rằng việc Báo Mắt Biếc phải lộ diện tại tập 13 cũng vì khán giả tại trường quay đã chắc chắn về thân phận của cô và muốn cô lộ diện.

Chia sẻ về những màn trình diễn xuất thần trên sân khấu chương trình, Uyên Linh nói: “Linh rất vui khi tham gia chương trình này. Thật sự từ đáy lòng của Linh thì gặp lại mọi người và đi một chặng đường cũng không phải là ngắn, có cả ban nhạc nữa… là những điều mà Linh rất là yêu. Linh cảm thấy bản thân mình có thêm rất nhiều cảm xúc trong quá trình làm nghề”.

Tuy nhiên kết quả Top 5, đặc biệt là Hươu Thần ở vị trí thứ cuối cùng thay vì Báo Mắt Biếc, đang gây tranh cãi khi một số netizen cho rằng giọng hát lẫn phần trình diễn của anh chưa thực sự thuyết phục. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ lại cho rằng, việc Uyên Linh bị loại chính là vì giọng hát và thân phận của cô đã sớm "bại lộ". Vì thế, việc giữ lại một "ẩn số" như Hươu Thần sẽ giúp chương trình tạo được sự tò mò hơn.