The Moffatts, A1 hủy diễn show "Touch Your Heart" phút chót, khán giả phẫn nộ đòi hoàn tiền vé

HHT - Theo thông báo ban đầu, các boyband huyền thoại 911, A1, The Moffatts sẽ có mặt tại TP.HCM và biểu diễn trong sự kiện âm nhạc "Touch Your Heart - The Boys Are Back". Tuy nhiên, chỉ có duy nhất nhóm 911 biểu diễn theo đúng kế hoạch. Điều này khiến nhiều khán giả phẫn nộ và cho rằng bản thân đã dính "một cú lừa".