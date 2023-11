The Planet of the Apes: Vương quốc khỉ nội chiến, "công chúa" Freya Allan xuống làm nô lệ

HHT - Thương hiệu “The Planet of the Apes” trở lại sau nhiều năm vắng bóng, mở ra cuộc đại chiến giữa các đế chế ở vương quốc mới của loài khỉ. Trong đó, tạo hình của Freya Allan gây chú ý nhất dàn nhân vật.

Lấy bối cảnh nhiều đời sau thời trị vì của Caesar đại đế, Kingdom of the Planet of the Apes (Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới) kể về kỷ nguyên thống trị của loài khỉ, trong khi loài người dần lui về trong bóng tối.

Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới là tác phẩm bắt đầu cho một thiên sử thi hoàn toàn mới của The Planet of the Apes (Đại Chiến Hành Tinh Khỉ), đánh dấu sự trở lại thương hiệu này trên màn ảnh rộng sau 6 năm, kể từ War for the Planet of the Apes (2017).

Trailer mở đầu bằng cuộc đối thoại giữa một chú khỉ trẻ và một chú khỉ già, với chất giọng đầy tự sự. Hình ảnh con đại bàng chao liệng và đậu trên tay chú khỉ trẻ dẫn dắt người xem bước vào vương quốc hoang sơ của loài khỉ trong tương lai.

Kingdom of the Planet of the Apes dự kiến không chỉ kể về những xung đột của loài khỉ và loài người, mà phim còn đem đến cuộc nội chiến khốc liệt giữa các đế chế trong vương quốc mới của loài khỉ.

Nhân vật trung tâm của phần phim này là Noa (Owen Teague lồng tiếng) - người chứng kiến tất cả và đặt ra những câu hỏi về quá khứ cũng như tương lai nhân loại, từ đó đi tìm câu trả lời trong một thế giới hỗn mang.

Tạo hình của nhân vật được cho là phản diện chính - Proximus Ceasar (Kevin Durand lồng tiếng) - cũng được hé lộ ở cuối trailer. Proximus Ceasar là một thủ lĩnh mạnh mẽ, lãnh đạo một tộc khỉ ven biển đi tìm kiếm công nghệ hiện đại mà loài người tạo ra.

Ngoài ra, trailer còn tiết lộ sự tham gia của Freya Allan - nữ diễn viên sinh năm 2001, được biết đến rộng rãi qua vai Công chúa Cirilla trong loạt phim The Witcher. Trong phần mới của Hành tinh khỉ, Freya hóa thân một cô bé nô lệ loài người, phát triển mối quan hệ thân thiết với nhân vật chính Noa.

The Planet of the Apes được xem là một trong những thương hiệu điện ảnh nổi tiếng và lâu đời nhất của hãng 20th Century Fox. The Planet of the Apes ra mắt lần đầu năm 1968, đến nay thương hiệu này đã có 9 tác phẩm điện ảnh, thu về khoảng 2,2 tỉ USD doanh thu toàn cầu.

Kingdom of the Planet of the Apes được đạo diễn bởi Wes Ball (tác giả của bộ ba Maze Runner), dự kiến ra rạp vào ngày 24/5/2024.