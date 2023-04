The Super Mario Bros Movie: Vui tươi, đẹp mắt nhưng sao cảm xúc chưa trọn vẹn?

HHT - Cảm giác hoài niệm trò chơi điện tử “Super Mario” như ùa về trong khán giả thông qua tác phẩm mới nhất của nhà Illumination, thế nhưng điều gì vẫn khiến cho người xem “The Super Mario Bros Movie” chưa thực sự thỏa mãn?

Bộ phim hoạt hình The Super Mario Bros Movie đã chính thức được công chiếu toàn cầu và nhận về một số thành công nhất định. Thế nhưng, bên cạnh những khán giả cảm thấy bộ phim khá ổn thỏa, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng Phim Anh Em Mario chưa cân xứng với kỳ vọng sau hàng loạt trailer chất lượng.

Hình ảnh bắt mắt, âm nhạc sống động

Với lợi thế danh tiếng có sẵn của tựa game Super Mario đình đám và hãng phim Illumination - ngôi nhà chung của các thương hiệu hoạt hình nức tiếng Despicable Me, The Secret Life of Pets và Sing, The Super Mario Bros Movie ngay lập tức đã trở thành một phép cộng gây chú ý, đặc biệt là ở mảng hình ảnh và âm thanh.

Mang kinh phí ước tính 100 triệu USD (khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng), Illumination và hãng trò chơi điện tử Nintendo đã cùng nhau dựng nên một thế giới giả tưởng vô cùng sống động và đầy màu sắc.

Từ đường phố New York cho tới Vương quốc Nấm và các vùng đất lân cận đều được thiết kế với những gam màu rất tươi vui; tạo hình của các nhân vật, dù là anh em Mario và Luigi, công chúa Peach, các thần dân Toad hay dàn phản diện, cũng cực kỳ đáng yêu và thu hút khán giả mọi lứa tuổi. Đặc biệt, việc tái hiện trò chơi điện tử bất hủ qua hình ảnh Mario vượt qua các chướng ngại vật, khối bí ẩn hay nấm thay đổi kích thước,... là một điểm cộng lớn vì chúng giúp gợi lại cho bao khán giả một thời “ngồi dính cứng” trước màn hình tivi cùng trò chơi điện tử 8 bit cầm tay.

Kết hợp với hình ảnh được đầu tư tỉ mẩn, âm thanh của The Super Mario Bros Movie chính là một thành công lớn. Khán giả có lẽ chẳng còn lạ với những bản nhạc nền rất riêng của Super Mario, thế nhưng việc biến tấu chúng trở thành nhạc giao hưởng thay vì âm thanh 8 bit quen thuộc khiến những thước phim càng thêm hùng tráng, đặc biệt phải kể đến cuộc đua xe trên con đường cầu vồng - lấy cảm hứng từ phiên bản trò chơi Mario Kart.

Việc lựa chọn các ngôi sao nổi tiếng như Chris Pratt (vai Mario), Anya Taylor-Joy (vai công chúa Peach), Charlie Day (vai Luigi), Jack Black (vai Bowser),... để góp giọng cho các nhân vật là một thành công “đạt chuẩn”. Trong đó, có thể dành lời khen nhiều nhất cho chính chàng “Star-Lord” của Marvel khi đã xuất sắc biến giọng của mình đủ vẻ ngây ngô, hậu đậu nhưng cũng vô cùng dũng cảm của Mario, giúp anh phần nào thoát khỏi mác “một màu” trong diễn xuất.

Nhưng chưa đủ đột phá

Câu chuyện của The Super Mario Bros Movie bắt đầu với quá trình tập tễnh khởi nghiệp công ty riêng sau khi bỏ công việc ổn định của 2 anh em thợ sửa ống nước ống nước Mario và Luigi tại Brooklyn (New York) cùng đủ chuyện oái ăm và gièm pha từ những nhân tố xung quanh. Vì mong muốn chứng tỏ khả năng của bản thân, cả hai vô tình lạc vào một thế giới song song được kết nối bằng một đường ống nước bỏ hoang bên dưới thành phố. Trong khi người anh lạc đến Vương quốc Nấm mà công chúa Peach trị vì thì người em lại bị tên bạo chúa Bowser của Vùng đất Bóng tối bắt giữ làm tù nhân. Để cứu em trai của mình, Mario cùng Peach đã lên đường liên đới các vương quốc khác để đánh bại Bowser trước khi hắn hủy diệt Vương quốc Nấm.

Không quá bất ngờ khi Phim Anh Em Mario sở hữu một câu chuyện đơn giản và dễ hiểu, vì đối tượng người xem nhắm tới vẫn là những khán giả nhỏ tuổi. Dù vậy, nội dung bộ phim vẫn khá mỏng theo đánh giá chung.

Dẫu có những thay đổi hiện đại như việc Peach thân chinh giải cứu vương quốc chứ không còn là nàng công chúa yếu đuối chờ Mario giải cứu hay tham vọng “củ chuối” của Bowser và một số chi tiết khác, thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để tạo nên sự đột phá cho bộ phim.

Với thời lượng 103 phút đồng hồ, bộ phim dù mang tính giải trí cao với nhiều pha hành động đầy màu sắc hòa cùng những trò đùa duyên dáng vẫn chưa trọn vẹn, thiếu đi những phân đoạn chạm vào trái tim khán giả vì chưa được khai thác đủ sâu để tạo thêm cảm xúc ngoài nhiệm vụ “vui là chính”.

Đặc biệt, một điều đã không thành công từ các tựa game cho đến bộ phim thứ 13 của hãng Illumination chính là Luigi.

Ngay từ khi được tạo nên cho trò chơi điện tử, Luigi vẫn chỉ được biết đến phổ biến như “Mario nhưng mặc đồ màu xanh lá cây”. Và ngay cả trong phim, trong khi Mario mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm và kiên trì, Luigi dù một lòng hỗ trợ anh trai vẫn chỉ là một cậu em có phần yếu đuối hơn, ít đất diễn và thậm chí là ít tỏa sáng hơn cả công chúa Peach, khiến bộ phim vẫn chỉ như là “Phim về Mario và em trai”.

Mặc cho khán giả phân cực thành 2 nhóm khác nhau với những lời nhận xét khen chê lẫn lộn, The Super Mario Bros Movie vẫn là một sản phẩm thành công đặc biệt ở nhiều mặc. Trong đó, bộ phim đã đánh bại Frozen II (2019) và trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, hứa hẹn con số thu về sẽ còn tăng cao trong thời gian tới bởi chính sự thu hút đặc biệt của thương hiệu Super Mario.