The Weeknd đón tin vui trong lúc phim bị chỉ trích vì vai diễn của Jennie BLACKPINK

HHT - Giữa lúc series "The Idol" của The Weeknd đang đối diện với không ít khó khăn, nam ca sĩ vẫn nhận về thành tích mới đáng nể trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

The Weeknd chính thức làm nên lịch sử khi trở thành Nghệ sĩ đầu tiên đạt 100 triệu người nghe hằng tháng trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify, đồng thời chiếm ngôi quán quân của Flowers (Miley Cyrus) trên BXH Billboard Hot 100 với ca khúc Die For You phiên bản remix.

Tương tự Bloody Mary của Lady Gaga, No của Meghan Trainor... Die For You của The Weeknd được hồi sinh lần nữa dưới sự “hỗ trợ” đắc lực của TikTok. Thừa thắng xông lên, màn kết hợp ăn ý với cô bạn thân Ariana Grande trong phiên bản Die For You (remix) được ra đời.

Tin tức này như một liều thuốc an ủi tinh thần cho The Weeknd khi thời gian gần đây series The Idol do anh giữ vị trí sáng tạo vướng vào rắc rối. Mặc dù The Idol quy tụ những cái tên khủng như Lily Rose Depp, Jennie (BLACKPINK)... nhưng ngày công chiếu của phim vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Khi teaser đầu tiên của The Idol được phát hành, thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - Jennie được cho là chỉ đóng vai khách mời. Một nguồn tin cũng tiết lộ thời gian lên hình của Jennie vô cùng ngắn ngủi, trong khi sự xuất hiện của nữ idol lại trở thành trọng tâm trong chiến dịch quảng bá. Điều này khiến người hâm mộ Jennie vô cùng bất bình, họ cho biết cảm thấy bị lừa dối.

The Weeknd "nhá hàng" phân đoạn đầu tiên trong phim The Idol.

Trước đó, thông tin đạo diễn đạo diễn Amy Seimetz đột ngột rời đi sau khi hoàn thành nhiều tập phim khiến dân mạng chưa hết ngỡ ngàng thì việc Sam Levinson đảm nhận vai trò đạo diễn mới cũng làm dân tình hoang mang. Series phải mất thời gian quay lại khá nhiều và gần như lệch hướng hoàn toàn so với kịch bản ban đầu.