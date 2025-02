The Weeknd trở lại Grammy sau 4 năm tẩy chay, Viện Hàn Lâm chính thức xin lỗi

HHT - Mới đây, tại lễ trao giải Grammy 2025, The Weeknd đã có màn biểu diễn đặc biệt sau nhiều năm công khai cạch mặt với lễ trao giải này.

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 67, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia - Harvey Mason Jr. đã thẳng thắn đề cập đến những tranh cãi trong quá khứ liên quan đến tính minh bạch và công bằng trong quy trình đề cử và bình chọn giải thưởng. Ông khẳng định rằng hội đồng bình chọn và quy trình chấm giải đã có sự thay đổi, nhằm đảm bảo Grammy thực sự công bằng hơn. Phát biểu này được xem như một lời xin lỗi chính thức dành cho những nghệ sĩ từng có bất mãn với giải thưởng, đặc biệt là The Weeknd.

Ngay sau bài phát biểu của Harvey Mason Jr., The Weeknd bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và trình diễn hai ca khúc từ album mới Hurry Up Tomorrow. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ quay lại lễ trao giải này sau khi tuyên bố tẩy chay Grammy từ năm 2021, khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Màn trình diễn của The Weeknd được xem như một dấu hiệu hòa giải giữa anh và Viện Hàn Lâm, sau nhiều năm căng thẳng.

Năm 2020, The Weeknd và đĩa đơn đình đám Blinding Lights đã thống trị bảng xếp hạng và trở thành một trong những ca khúc thành công nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, tại Grammy 2021, nam ca sĩ không nhận được bất kỳ đề cử nào, gây chấn động làng nhạc thế giới.

Ngay sau đó, The Weeknd công khai chỉ trích Viện Hàn Lâm, tố cáo quá trình bình chọn thiếu minh bạch và tuyên bố không bao giờ gửi sản phẩm âm nhạc của mình đến Grammy nữa.

Chính vì vậy, bài phát biểu của Harvey Mason Jr. tại Grammy 2025 không chỉ là một lời xin lỗi, mà còn đánh dấu sự thay đổi trong cách vận hành của Viện Hàn Lâm, giúp lấy lại lòng tin từ các nghệ sĩ.

Ngày 31/1, The Weeknd chính thức phát hành album phòng thu mới Hurry Up Tomorrow. Chỉ trong ngày đầu tiên, album đã thu về 58 triệu lượt nghe trên Spotify, tiếp tục khẳng định sức hút của nam ca sĩ. Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba album của The Weeknd, nối tiếp hai siêu phẩm trước đó After Hours (2020) và Dawn FM (2022).