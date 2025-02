The Witch quá ly kỳ: “Cô gái tai họa” giúp nhà đài phá vỡ kỷ lục rating mở màn

HHT - Bộ phim truyền hình “The Witch” (Phải Lòng Nàng Phù Thủy) vừa lên sóng đã phá vỡ kỷ lục rating khi ra mắt trong lịch sử phim truyền hình của kênh truyền hình Channel A.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mới đây, bộ phim truyền hình The Witch (Phải Lòng Nàng Phù Thủy) được chuyển thể dựa trên webtoon của tác giả Kang Full - người vừa có hai phim chuyển thể thành công khác là Moving và Light Shop - đã ra mắt hai tập đầu tiên. Nội dung phim hấp dẫn ly kỳ đã giúp phim phá vỡ kỷ lục về rating khi mở màn trong lịch sử phim truyền hình của kênh truyền hình cáp Channel A - nơi phát sóng phim này ở Hàn Quốc.

Cụ thể, tập đầu tiên của The Witch đạt rating 2,4%. Đây là rating ra mắt cao nhất trong lịch sử của kênh Channel A. Rating tập thứ 2 tiếp tục tăng lên đạt 2,9%. Với nội dung hấp dẫn ly kỳ, rating của phim được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vững phong độ khi phát sóng tập mới.

Chuyện phim The Witch kể về Park Mi Jeong (Roh Jeong Eui) là một cô gái sống lặng lẽ, u buồn, luôn ăn trưa một mình, chủ động cách xa người khác. Cô bị bạn bè gọi là “phù thủy” bởi những chàng trai thích cô đều gặp tai họa, nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Tin đồn còn nói rằng tại vì sinh cô ra mà mẹ cô mất, người bố nuôi dưỡng cô một ngày cũng bị rắn cắn qua đời. Khi những tin đồn trở nên mất kiểm soát, Park Mi Jeong bỏ học, bỏ quê nhà đến sống ở nơi khác.

Giữa những tin đồn luôn bủa vây Park Mi Jeong, có một chàng trai luôn lựa chọn không tin những lời tiêu cực ấy, đó là cậu bạn học chung trường nhưng khác lớp cô tên là Lee Dong Jin (Park Jin Young). Cậu thầm thích Mi Jeong nhưng chưa bao giờ thổ lộ, thậm chí còn chưa dám bắt chuyện với cô. Đến ngày cậu gom đủ can đảm, tính nói chuyện với Mi Jeong thì cô đã bước thẳng về phía cổng trường và không bao giờ quay lại nữa.

Mười năm sau, ở Seoul, trên chuyến tàu tan tầm đông đúc người, Lee Dong Jin bất ngờ nhìn thấy Park Min Jeong. Hiện tại cô còn sống thu mình, lặng lẽ hơn cả trước đây. Trong suốt những năm xa cách, Lee Dong Jin luôn mong mỏi cô sẽ được sống hạnh phúc. Do đó, khi chứng kiến thấy cảnh này, Lee Dong Jin rất xót xa và anh quyết tâm sẽ tìm ra sự thật về “lời nguyền phù thủy” dường như vẫn đuổi theo cô ở bất cứ nơi nào cô đến.

Sự bí ẩn về “lời nguyền phù thủy” khiến The Witch có một khởi đầu nhuốm màu kỳ bí, gây tò mò. Bên cạnh vẻ ngoài xinh xắn ngay cả khi chỉ trang điểm rất nhẹ, thậm chí nhiều cảnh để mặt mộc, diễn xuất của Roh Jeong Eui cũng được khen ngợi. Cô diễn tả được nỗi cô đơn của nhân vật Park Min Jeong lẫn những dằn vặt nội tâm cảm thấy có lỗi trước những tai nạn của người xung quanh mình.

Bên cạnh Roh Jeong Eui, Park Jin Young cũng được khen. Anh bắt đầu vai diễn của mình một cách vừa vặn khi nhẹ nhàng, dịu dàng, luôn quan sát và làm những hành động âm thầm giúp đỡ Park Min Jeong. Nhân vật của anh tựa như ánh trăng sáng rọi vào cuộc đời u ám của Park Min Jeong mà cô vẫn chưa kịp biết đến.

Ngoài nội dung ly kỳ lôi cuốn, tập 1 của The Witch còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của “bác sĩ mỏ hỗn” Joo Ji Hoon đang gây sốt rần rần của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes On Call). Anh xuất hiện luộm luộm trong bộ đồ thể thao màu xanh lá cây, trông rất hài hước, giả vờ là một tên nghiện và đánh nhau với một nhân vật cameo khác do Yoon Park (Doctor Slump) thủ diễn. Tình huống càng hài hước hơn khi nhân vật của Yoon Pak hoàn toàn đối lập với Joo Ji Hoon khi ăn mặc rất gọn gàng, lịch thiệp.

Cảnh quay có sự xuất hiện của hai cameo xịn xò này được chính đạo diễn phim tiết lộ là cảnh quan trọng “tiết lộ khả năng xuất chúng của thợ đào dữ liệu Park Dong Jin, người được coi là xuất chúng trong lĩnh vực của mình”. Lý do Joo Ji Hoon nhận lời làm cameo cho The Witch là bởi mối thân tình với đạo diễn Kim Tae Hyun khi làm việc cùng nhau trong Dark Figure of Crime.

The Witch lên sóng tập mới vào Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.