Theo chân Gen Z đi chèo SUP tại quán cà phê: Thiết kế sang trọng, xịn như khu nghỉ dưỡng

HHT - Vừa muốn đi cà phê "sống ảo" vừa tận hưởng cảm giác như đang nghỉ dưỡng tại resort có cả hồ bơi tha hồ chèo SUP, còn chần chờ gì mà không ghé quán cà phê độc đáo tại Đảo Kim Cương đình đám này!

Gần đây, bỗng nhiên giới trẻ Sài thành “rần rần” rủ nhau đi chèo SUP, tưởng chừng đi đâu xa xôi nhưng hóa ra là chèo SUP ở... quán cà phê. Để phục vụ tinh thần "sống ảo" hết mình, các quán cà phê ngày một “nỗ lực” trong việc tạo nên những không gian kiến trúc siêu xinh, thế nhưng một quán cà phê với không gian như resort lại có cả hồ bơi để chèo SUP thì thật "quá trời quá đất".

Quán cà phê này nằm trong AAstudiodesign với kiến trúc biệt thự tại khu Đảo Kim Cương (TP.HCM). Quán với không gian rộng rãi khiến người đến phải choáng ngợp bởi vô vàn góc sống ảo, “ngã đâu cũng có ảnh đẹp”. Không chỉ rộng rãi, quán cà phê còn được “ưu ái” cho vị trí đắc địa khi nằm bên bờ sông đón gió, tách biệt tại một khu vắng vẻ, mang đến cảm giác như một resort.

Có lẽ chủ quán cũng là một người không chỉ sáng tạo mà còn táo bạo khi kết hợp mô hình quán cà phê cùng hồ bơi, thậm chí là có đến 2 hồ bơi xanh mát.

Khác với sự nhỏ xinh của hồ bơi phía trước quán, hồ bơi phía sau rộng hơn nên ở đây thực khách có thể tha hồ chèo SUP. Quán cà phê đã vô cùng sáng tạo khi đưa hoạt động chèo SUP kết hợp với sự sang chảnh của thiết kế.

Với lợi thế trong không gian, thiết kế độc đáo, dù menu không đa dạng nhưng quán vẫn đông kín các bạn trẻ đến check-in.