"Thét ra lửa" ở The Face, không ngán bạn bè quốc tế nhưng Minh Tú nhập ngũ "rén" lạ lùng

HHT - Còn đâu hình ảnh Minh Tú “thét ra lửa” tại các show thực tế, Minh Tú giờ đây bỗng “rén” lạ lùng mà còn bị mắng liên tục khi tham gia "Sao Nhập Ngũ 2022".

Minh Tú là một trong những nhân tố bất ngờ của Sao Nhập Ngũ 2022. Chỉ vừa lên sóng tập 1, siêu mẫu đã khiến khán giả “há hốc mồm” khi có những phần thể hiện trái ngược với hình ảnh trước đây. Cụ thể, từ màn giới thiệu đầu tiên, Minh Tú đã bị Phó Tham mưu trưởng mắng vì không thể nhịn cười và giữ bình tĩnh để giới thiệu bản thân một cách nghiêm túc, chỉn chu.

Không những thế, khi được yêu cầu nhắc lại câu: “Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, tôi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Hết”, cô nàng còn liên tục nói sai, mắc lỗi khiến Trung đội trưởng Phạm Quang Khải phản ứng gay gắt, nhắc nhở nhiều lần. Luôn xuất hiện trước công chúng với thần thái và khí chất "ngút ngàn", thế nhưng ở Sao Nhập Ngũ 2022, nữ siêu mẫu liên tục thể hiện sự sợ hãi, lo lắng.

Trước đó, Minh Tú được biết đến với hình ảnh thẳng tính, “thét ra lửa” khi tham gia các show truyền hình thực tế. Tại The Face Vietnam 2017, sau khi Lan Khuê loại Khánh Linh – học trò Minh Tú, nữ siêu mẫu đã có phản ứng gay gắt và những câu nói để đời: “Bôi cái môi thâm đó đi rồi hãy nói chuyện với chị”.

Hay tại The Look Vietnam 2017, Minh Tú sẵn sàng tranh cãi với stylist chương trình để đòi lại công bằng cho học trò: “Dẹp hết tất cả máy quay đi! Minh Tú nói chuyện rõ ràng một lần, tại sao lại đổi đồ thí sinh của Minh Tú ngay gần sát lúc đi thi như vậy?”. Thậm chí ngay cả khi “mang chuông đi đánh xứ người” ở Asia’s Next Top Model 5, Minh Tú còn cãi nhau với cô nàng Clara đến từ Indonesia do bị làm phiền giấc ngủ.

Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra thích thú với sự thay đổi bất ngờ này của Minh Tú. Nhiều fan còn trêu chọc rằng cuối cùng đã có người khiến nữ siêu mẫu phải lo sợ, hoang mang. Vừa qua, netizen lại được dịp "cười xỉu" khi Minh Tú chia sẻ về những thay đổi đến 180 độ của bản thân.