Thí sinh Miss Earth Vietnam 2023 diện bikini, khoe sắc trong không gian xanh mướt

HHT - Trong BST đầu tiên với cương vị Giám đốc sáng tạo mới của Helmut Lang, NTK Peter Do gây xúc động mạnh khi đem tiếng Việt xuất hiện trên sàn runway New York Fashion Week Spring Summer 2024.

HHT - Muốn giải thích lý do thay đổi phong cách thời trang trong show "The New Mentor" nhưng Hồ Ngọc Hà lại bị phát hiện viết sai một thuật ngữ đang rất phổ biến trong giới thời trang.