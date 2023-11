Thí sinh từng gây tiếc nuối vì rút khỏi show "Vote For Five" chào sân V-Pop

HHT - Tường Duy - một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi "Vote For Five" - vừa trở lại V-Pop với sản phẩm âm nhạc "dạy anh cách iu em" đầy ngọt ngào và tươi sáng.

Ở thời điểm tham gia Vote For Five, Tường Duy là thí sinh liên tục dẫn đầu lượt bình chọn của khán giả và nhận được sự yêu thích từ các Mentor Đông Nhi, Trúc Nhân, Isaac. Tuy nhiên, Tường Duy bất ngờ xin rút lui khỏi chương trình ngay trước đêm Chung kết do vấn đề sức khỏe.

Sau gần một năm, Tường Duy thông báo trở lại V-Pop thông qua MV dạy anh cách iu em. Sau MV lần này, Tường Duy sẽ lần lượt phát hành thêm 2 ca khúc mới thuộc EP love: iu.

Trid Minh - nhạc sĩ sáng tác ca khúc dạy anh cách iu em chính là chủ nhân của bản hit Anh Là Ngoại Lệ Của Em (Phương Ly). Ca khúc xoay quanh những dòng tâm sự của một chàng trai mong bạn gái hãy dạy mình cách yêu cô ấy. Bài hát chia sẻ thông điệp: Tình yêu được sinh ra rất tự nhiên nhưng để nuôi dưỡng nó thì cần rất nhiều nỗ lực, bao dung và cả chấp nhận sự khác biệt.

Tại buổi ra mắt, Tường Duy chia sẻ anh ra mắt một ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ thuộc với mong muốn đến gần hơn với khán giả. Nam ca sĩ trẻ cũng nhận được câu hỏi vì sao chọn ra mắt một sản phẩm có phần an toàn và đơn giản. Đại diện của Tường Duy bày tỏ, khi đặt cạnh những sản phẩm âm nhạc cá tính của các ca sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, thì sự vui tươi, chân thành của dạy anh cách iu em có thể trở thành một điểm nhấn thú vị.

Điểm đặc biệt, làm nên sự độc đáo của MV dạy anh cách iu em chính là ê-kíp quyết định quay hình 100% bằng iPhone. Đồng thời, MV còn được dựng bằng ứng dụng chỉnh sửa video vô cùng phổ biến với Gen Z là Capcut.

MV dạy anh cách iu em xoay quanh một nam sinh viên ngành mỹ thuật vô tình bắt gặp chiếc thùng ghi “Don't touch” dán đầy những lá cờ màu đỏ - đại diện cho dấu hiệu “redflag” (những điều không ổn, đáng lưu tâm) trong tình yêu. Dù liên tục va phải những dấu hiệu “cờ đỏ” trên thùng, anh chàng vẫn quyết định mở ra và thấy một cô gái mặc chiếc áo có hình “Don't love”. Khi chàng trai bấm vào nút nguồn trên trán, cô gái tỉnh dậy. Khi sinh lực của cô giảm đến mức báo động, anh phải làm theo cuốn sách hướng dẫn sử dụng có trong thùng.