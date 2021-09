Thiên An lọ mọ dậy sớm sắm lồng đèn cho con gái, cư dân mạng nhắc Jack làm điều này

HHT - Mẹ đơn thân Thiên An hào hứng khoe đang chuẩn bị cho Trung thu đầu tiên của con gái.

Việc nữ chính MV Sóng Gió - Thiên An xác nhận có con với Jack, hé lộ cả hai đã quen nhau được 2 năm và chia tay sau 1 tháng cô sinh con đầu lòng khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài. Thiên An cũng tiết lộ mỗi tháng gia đình nam ca sĩ chu cấp một khoản 5 triệu đồng để chăm lo cho con gái. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng cho rằng 5 triệu đồng/ tháng là quá khập khiễng so với thu nhập "khủng" của giọng ca Hoa Hải Đường.

Mới đây, Thiên An vui vẻ chia sẻ về việc chuẩn bị cho Trung thu đầu tiên của con gái: "Lò mò dậy từ sớm, tìm cách sắm cái lồng đèn cho Em năm đầu tiên Trung thu. Coi bộ khó nha, quà thì hai tuần hơn mới có."

Giữa lúc TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội, việc đi ra ngoài đường tại nhiều khu vực bị hạn chế nên cư dân mạng rất đồng cảm với chia sẻ của Thiên An. Một số khác lại liên tục bình luận gọi tên Jack khi biết Thiên An đang vất vả chuẩn bị cho con gái đón một Trung thu đúng nghĩa:

- Chắc Trung thu, Jack sẽ chuyển cho Thiên An nhiều hơn 5 triệu nhỉ?

- Giờ Jack đang bận "chơi là chạy" rồi. Tiền tham gia chương trình thực tế lớn nên chuyển tiền cho Thiên An đi nhé!

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng chuyện giữa Thiên An và Jack chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất, người ngoài không nên bàn luận quá nhiều.