"Thiên Long Bát Bộ 2021" mở điểm Douban cực thấp, phải chăng vì thiếu tôn trọng khán giả?

HHT - JYP Ent vừa thông báo Jeongyeon sẽ tạm thời vắng mặt trong các hoạt động quảng bá sắp tới của TWICE do vấn đề sức khỏe. Điều này khiến ONCE (fandom của TWICE) vô cùng lo lắng bởi cách đây gần 1 năm, Jeongyeon cũng phải tạm ngưng hoạt động vì lí do tương tự.