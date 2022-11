Thiên Thần Nhỏ 466 + 467: Ngoài lễ Giáng sinh, mùa Đông còn gì để bạn yêu mến?

HHT - Nhiều người không thích mùa Đông vì quá u ám, quá lạnh lẽo nhưng bạn có đang nghĩ oan cho mùa Đông không?

Đi tìm những mùa Đông đặc biệt

Nhắc đến những quốc gia lạnh nhất, dĩ nhiên không thể không nhắc đến vùng đất băng giá của nước Nga. Chính vì nơi đây có những thành phố nằm cách xa biển và đại dương kết hợp với vị trí địa lí cận kề Bắc Cực nên không thể thoát khỏi cảnh chịu mùa đông giá rét quanh năm. Nhiệt độ lạnh kỷ lục tại thủ đô Yakutsk là âm 64 độ C, còn nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở vùng Siberia khoảng âm 40 độ C.

Đâu là nơi lạnh nhất thế giới nhỉ?

Nam Cực được biết đến là nơi lạnh nhất thế giới, lạnh đến mức điên rồ. Vào ngày 21/7/1983 (ở nhiều nước thì tháng 7 là tháng nóng nhất trong năm, nhưng ở Nam Cực thì không có chuyện đó đâu nhé), nhiệt độ ở Trạm Vostok (trạm nghiên cứu) đã chạm mức -89,2oC. Còn tính trung bình, nhiệt độ ở đây dao động giữa -10oC và -60oC. Biết được điều này rồi thì bạn có muốn đến Nam Cực du lịch không nhỉ?

Mùa Đông xứ tuyết có gì vui?

Nhiều điều thú vị của mùa Đông xứ lạnh sẽ khiến các tween xứ nhiệt đới như chúng mình háo hức muốn trải nghiệm. Chẳng hạn như câu cá trên băng. Nghe thì nguy hiểm nhưng thực tế thì độ an toàn khá cao đấy. Bởi lớp băng dầy đến trên 40 cm mà. Nhiều bạn tween xứ lạnh mê hoạt động này lắm. Người ta sẽ khoét một lỗ nhỏ trên mặt sông đã đóng băng và người câu sẽ thong thả buông cần chờ đợi cá cắn mồi. Hàn Quốc còn tổ chức cả Lễ hội câu cá trên băng đấy.

Ngoài ra, tween nào hay xem truyện tranh Nhật thì đều biết vào mùa đông, đến suối nước nóng ngâm mình là sở thích quốc dân. Bởi có quá trời lợi ích giúp nâng cao sức khỏe. Nhật Bản cũng được xem là quốc gia sở hữu lượng suối nước nóng đứng đầu thế giới.

Thiên Thần Nhỏ 466 + 467 có bán tại các sạp báo, bưu điện, nhà sách Phương Nam, Fahasa trên toàn quốc và Shopee với giá bán chỉ 24.000 đồng.