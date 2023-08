Thiên Thần Nhỏ 486: Thổi bay những nỗi lo lắng trước ngày tựu trường

HHT - Đến giờ này thì các tween đều đã sẵn sàng đón ngày khai giảng, nhưng chắc hẳn vẫn có những điều bạn đang băn khoăn về năm học mới đã đến rất gần. Thiên Thần Nhỏ số 386 sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin và sẵn sàng cho ngày trở lại trường.

Làm gì nếu bạn chuyển sang trường mới với bạn bè mới toanh?

Trong cuộc đời học sinh, hầu như ai cũng có lúc chuyển trường do chuyển nhà, do bố mẹ muốn bạn học ở môi trường phù hợp hơn, hoặc đơn giản là do chuyển cấp học. Việc đi học ở trường mới có thể khiến bạn thấy rất hào hứng, nhưng lại cũng có thể gây không ít căng thẳng. Thiên Thần Nhỏ số 486 sẽ mách bạn những “bí kíp” dành cho bạn để việc chuyển đến trường mới không chỉ dễ như ăn kẹo, mà còn vui hơn cả ăn kẹo nữa nhé!

Điều đầu tiên là bạn không nên so sánh trường mới với trường cũ, thầy cô và bạn mới với thầy cô và bạn cũ, vì mọi sự so sánh đều không hoàn toàn chuẩn và việc so sánh chỉ khiến bạn bớt vui. Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về trường mới thì tốt hơn, vì đây là nơi bạn sẽ học ít nhất là một, hai năm cơ mà!

Khởi động đúng cách cho năm học mới

Trong năm học này, ngoài việc học thật tốt thì bạn có thể chơi thêm những môn thể thao mới. Chúng mình cũng nên uống đủ nước, ăn ít kẹo và đồ ăn nhiều đường hoặc chỉ đơn giản là hãy đứng dậy và hoạt động nhiều hơn thay vì ngồi ì một chỗ cả ngày. Vận động không chỉ giúp cơ thể chúng mình dẻo dai hơn mà còn làm tâm trí bạn sảng khoái và học tập tốt hơn đấy!

Không quên cập nhật những kỹ năng sống cần thiết

Bên cạnh chuyện bài vở ở trường, chúng mình cũng đừng lơ là việc tìm hiểu, ghi nhớ những kỹ năng sống quan trọng nhé. Không mùa đồ ăn ở các quán thiếu vệ sinh, không đi theo người lạ, không nhận thức ăn người lạ đưa cho, đi đường cẩn thận tuân thủ luật giao thông … đều là những điều bạn nên nhớ và thực hành hàng ngày đấy.

