Thiều Bảo Trâm trải lòng về tình yêu, Diệp Lâm Anh làm một điều được netizen khen ngợi

HHT - Mới đây, trên Instagram cá nhân, động thái của Thiều Bảo Trâm và ca sĩ Tóc Tiên khiến dân tình chú ý. Bên cạnh đó, Hà Tăng cũng đã đăng tải một điều đặc biệt sau thị phi "trên trời rơi xuống". Đồng thời, tình cảm giữa Diệp Lâm Anh với gia đình chồng cũ Đức Phạm cũng là điều được dư luận quan tâm.

Gần đây, trên Instagram cá nhân, Thiều Bảo Trâm đã chia sẻ lại câu thoại trong một bộ phim: "Có những người không thuộc về bạn, nhưng gặp được nhau đã là may mắn lắm rồi". Sau đó, giọng ca Love, Rosie trải lòng: "Trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu bạn. Mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm". Cuối cùng, Thiều Bảo Trâm khẳng định đây là bộ phim hay nhưng buồn và cô đã khóc sau khi xem nó.

Dòng chia sẻ đầy tâm trạng của Thiều Bảo Trâm ngay sau đó nhận về sự quan tâm từ dư luận. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang mượn phim để bộc lộ tâm sự của bản thân. Dù ồn ào tình cảm giữa cô và Sơn Tùng, Hải Tú đã trôi qua được một thời gian dài nhưng đến thời điểm hiện tại, tất cả chỉ là đồn đoán và netizen vẫn chưa nhận được lời khẳng định chính thức từ người trong cuộc.

Trong khi đó, "ngọc nữ" điện ảnh Việt một thời Tăng Thanh Hà đã chia sẻ hình ảnh bản thân thanh lịch, quý phái trong bộ đồ công sở cùng dòng trạng thái: "So happy to be back to work" (Tạm dịch: Thật hạnh phúc khi được trở lại làm việc). Ngay sau bài đăng này, người đẹp đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì dù mới hạ sinh nhóc tì thứ ba cách đây chưa bao lâu, cô đã trở lại với công việc và vẫn giữ được thần thái trẻ trung, sang chảnh.

Vừa qua, dân tình được phen xôn xao trước thông tin một nữ diễn viên lên MXH ám chỉ bà xã Louis Nguyễn là "máy đẻ", "ăn bám" gia đình chồng. Tuy nhiên, động thái mới đây nhất của Hà Tăng dường như đã chứng minh điều ngược lại khi cô cho thấy mình vừa chăm sóc chu toàn cho tổ ấm của mình, vừa bận bịu với công việc kinh doanh.

Một cái tên được quan tâm khác là Diệp Lâm Anh đã xuất hiện trên Facebook với loạt ảnh chụp cùng gia đình chồng cũ đính kèm caption: "Cả nhà đều xinh". Nhìn ảnh có thể đoán, cô đưa các con về vui chơi với các thành viên bên gia đình nhà nội. Mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp giữa Diệp Lâm Anh với mẹ chồng hậu chia tay khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.

Hôm qua, Tóc Tiên khiến cư dân mạng hoang mang với Story Instagram: "Day 3". Cách đây vài ngày, Soobin và JustaTee xác nhận bản thân và gia đình đã dương tính với SARS-CoV-2. Vào dịp Tết Nguyên Đán, Tóc Tiên, Touliver, Rhymastic, JustaTee và Soobin Hoàng Sơn đã gặp nhau trong buổi tụ họp đầu năm.

Chính vì thế, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ Em Đã Có Người Mới. Nhiều người băn khoăn ý nghĩa "Day 3" liệu có phải là nữ ca sĩ đang tính ngày tự cách ly và chờ kết quả test COVID-19 hay không. Người hâm mộ đều mong cô sẽ sớm có chia sẻ chính thức về sức khỏe của mình để mọi người yên tâm.