Thiếu gia Phillip Nguyễn và Linh Rin "gét gô" tới đám cưới, phản ứng của Tăng Thanh Hà gây chú ý

HHT - Sau gần 3 năm yêu nhau, cặp đôi trai tài gái sắc - thiếu gia Phillip Nguyễn và người mẫu Linh Rin cuối cùng cũng chuẩn bị về chung một mái nhà.

Mới đây, trên trang cá nhân, thiếu gia Phillip Nguyễn đã có chia sẻ để cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của bạn bè đồng thời anh cũng gọi người mẫu Linh Rin là "vị hôn thê của tôi", ngầm xác nhận sẽ đám cưới với cô nàng.

Cụ thể, trong bài viết của mình, thiếu gia Phillip Nguyễn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã chúc mừng sinh nhật của anh. Đồng thời, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng cho biết năm vừa qua đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống và khiến anh trở thành một người đàn ông tốt hơn.

Bên cạnh đó, Phillip Nguyễn cũng dành những lời ngọt ngào cho bạn gái Linh Rin của mình:

"Gửi tới vị hôn thê của tôi, Ngô Phương Linh, anh yêu em nhiều hơn những gì em biết nhưng anh hứa sẽ làm cho em cảm thấy được yêu, được quan tâm và trân trọng trong từng phút giây ở cuộc sống chung.

Trong hơn 10 năm qua, anh đã được hỏi khi nào sẽ kết hôn, nhưng phải đến hôm nay, anh mới có thể nói rằng... cuối cùng anh đã tìm thấy người đó rồi".

Ngay sau khi em chồng thông báo sắp cưới vợ, Hà Tăng liền có động thái gây chú ý. Dưới bài viết của Phillip Nguyễn, "ngọc nữ màn ảnh" để lại bình luận là biểu tượng hình trái tim thay cho lời chúc phúc hai em.

Qua đó, có thể thấy, Linh Rin chưa về nhà chồng những đã được chị chồng hết sức ủng hộ. Không chỉ vậy, Hà Tăng và Linh Rin cũng thường xuyên có những cuộc gặp mặt thân thiết với nhau, điều này càng chứng minh hai chị em dâu này có mối quan hệ rất tốt đẹp.

Kể từ khi công khai hẹn hò vào tháng 8/2019, chuyện tình cảm của thiếu gia Phillip Nguyễn và bạn gái Linh Rin luôn nhận được sự quan tâm của netizen. Nữ người mẫu và bạn trai liên tục chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc lên các trang mạng xã hội. Không chỉ vậy, Phillip Nguyễn cũng tỏ ra mình là một người hết mực yêu thương bạn gái khi trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng ảnh thân mật với người yêu và dành cho cô nàng nhiều từ ngữ "có cánh" khiến nhiều người phải ghen tị.

Cuối tháng 1/2022, cặp đôi bất ngờ bị nghi ngờ đã đính hôn và chuẩn bị về chung một nhà. Cụ thể, thời gian đó, Phillip Nguyễn đã đăng tải lên story hình ảnh một bó hoa nhận được từ người bạn. Đặc biệt hơn, tờ giấy đính kèm trên bó hoa khiến cư dân mạng không khỏi chú ý: "To Phillip, congratulations on your engagement. All the best from Manchester! Tom" (tạm dịch: "Gửi Phillip, chúc mừng bạn đã đính hôn nhé. Thân ái từ Manchester! Tom"). Tuy nhiên, sau đó cặp đôi không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận thông tin này.

Đến khoảng đầu tháng 3/2022, thông tin cặp đôi đã đính hôn bất ngờ dậy sóng lại khi Linh Rin đăng tải bài viết về chuyến đi công tác ở Australia và không ngần ngại công khai gọi Phillip là "vị hôn phu" dưới bình bình luận: "Thank you Fiancé for having me" (tạm dịch: Cảm ơn vị hôn phu vì đã mời em đi cùng).

Chưa dừng lại ở đó, Phillip Nguyễn còn từng khiến cộng đồng mạng được pha cười ngả nghiêng khi đăng bài giục bạn gái lấy chồng. Theo đó, chàng thiếu gia viết: "Linh ơi Linh, lấy chồng đi Linh". Bài đăng của anh nhận về nhiều lượt tương tác khủng, đa số mọi người đều nóng lòng chờ mong ngày về chung một nhà của cả hai.

Trước khi khẳng định sắp cưới, cặp đôi từng nhiều lần vướng tin đồn" đường ai nấy đi". Song, đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ của Linh Rin và Phillip Nguyễn đã có thể yên tâm vào một cái kết đẹp. Linh Rin và em chồng của Hà Tăng vẫn là cặp đôi vàng đang được mong chờ nhất của giới tài phiệt Việt Nam.