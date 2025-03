Thời lượng phim Anh Trai "Say Hi" chưa đủ thỏa mãn khán giả, liệu có phần 2?

HHT - Bùng nổ cảm xúc nhưng thiếu nhiều bản hit và vắng mặt không ít thành viên, bộ phim tài liệu Anh Trai "Say Hi" được người hâm mộ mong chờ có thêm phần 2 để khép lại trọn vẹn.

Phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng đang nhận được phản ứng khá tốt từ người hâm mộ chương trình. Tuy nhiên, thời lượng 120 phút của phim vẫn chưa đủ để thỏa mãn khán giả. Không chỉ thiếu vắng phần chia sẻ của một số "Anh Trai", bộ phim còn thiếu nhiều bản hit đình đám trong chương trình, tạo nên sự tiếc nuối trong trải nghiệm của Hi Mom, Hi Dad.

Những ca khúc như Hút, Đầu Đội Sừng, Regret, Ngạo Nghễ,... vốn để lại dấu ấn lớn trong chương trình và có lượt stream "khủng" trên YouTube nhưng lại "bay màu" một cách bí ẩn trong phim. Thậm chí từng đạt các giải thưởng lớn, hai ca khúc được coi như biểu tượng cho chương trình là Hào Quang và Ngáo Ngơ cũng không xuất hiện.

Đặc biệt là phần kết phim bị "bỏ ngỏ" khiến khán giả đang quẩy nhiệt tình phải dừng lại trong hoang mang. Đến khi màn hình tắt, fan vẫn chưa tin đã hết phim vì cái kết quá hụt hẫng, thậm chí không có after-credit.

Không chỉ thiếu hit, danh sách các thành viên chưa có phỏng vấn riêng cũng dài đến mức khó tin. Nhiều fan bức xúc vì dàn "Anh Trai" tham gia chương trình đều có câu chuyện riêng mà khán giả chưa từng được biết vậy mà movie lại không khai thác hết 30 thành viên.

Bên cạnh những tranh cãi, các tình tiết này còn khiến fan suy đoán về việc movie vẫn còn phần 2? Nhà sản xuất cho biết một số "Anh Trai" có lịch trình cá nhân nên không tiện ghi hình phỏng vấn, thế nhưng nhiều fan chỉ ra ê-kíp vẫn đến tận set quay MV của Quang Hùng MasterD để phỏng vấn riêng.

Với quy mô chưa từng có của chuỗi concert Anh Trai "Say Hi", nhiều fan tin rằng việc phim có phần tiếp theo là điều có khả năng xảy ra. Hiện tại, NSX vẫn còn rất nhiều tư liệu chưa khai thác: Từ concert hoành tráng đến các cuộc phỏng vấn chưa thực hiện và những bài hát chưa ngân lên.