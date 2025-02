Thời lượng xuất hiện của các Anh Trai trong phim concert "Say Hi" gây tranh cãi

HHT - Buổi công chiếu phim tài liệu Anh Trai "Say Hi" trở nên bùng nổ khi loạt “chiến hạm” bất ngờ "ra khơi" trở lại, khiến dân tình dậy sóng.

HHT - Không chỉ là một bộ phim tài liệu, Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng còn biến rạp phim thành concert mini với những màn fanchant sôi động.

HHT - Rạp chiếu phim ở Royal City là địa điểm được các FC chọn dựng photobooth nên người hâm mộ của Anh Trai "Say Hi" cũng tập trung tới đây. Hàng trăm fan tới sớm khoảng 4 tiếng trước giờ chiếu để có dư thời gian tham gia đủ hoạt động từ fandom.

HHT - Phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng hiện nhận được tình cảm lớn từ các Hi Mom, Hi Dad. Đặc biệt, người hâm mộ đã đến rạp và ủng hộ phim theo "7749" cách khác nhau.