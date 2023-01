Thời tiết khu vực miền Bắc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán liệu có mưa rét?

HHT - Người dân miền Bắc sẽ trải qua những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết với thời tiết lạnh giá vào ban ngày, rét buốt về đêm, sáng sớm. Đến mùng 3 Tết, không khí lạnh sẽ xuất hiện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/1 (tức 28 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu khiến miền Bắc tăng nhiệt nhanh chóng. Người dân trải qua những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết với thời tiết lạnh giá vào ban ngày, rét buốt về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ dao động 16-23 độ C.

Đến ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết), một đợt không khí lạnh mới có thể xuất hiện, tiếp tục kéo nền nhiệt của khu vực xuống thấp.

Tại Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An trải qua đợt rét đậm, rét hại tương tự miền Bắc trong những ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C.

Trong khi đó, mưa dông xuất hiện ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đồng thời, khu vực chuyển rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 14-17 độ C.

Từ ngày 19/1, mưa giảm ở các khu vực trên nên thuận lợi cho người dân vui chơi, sắm Tết. Nhiệt độ cũng tăng dần lên ngưỡng 17-20 độ C, sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm.

Trạng thái trên khả năng duy trì đến ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết). Sau đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rải rác trở lại và tình trạng rét buốt tái diễn về đêm, sáng sớm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết từ nay đến ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết) ít mưa, ngày nắng. Chuyên gia cho biết khu vực ít xảy ra mưa trái mùa trong thời gian tới, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C.

Dù vậy, người dân cần đề phòng tình trạng úng ngập cục bộ do đợt triều cường xuất hiện trong ngày 21-26/1.

Trong các ngày 20-21/1, hoạt động ngoài trời của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị ảnh hưởng đôi chút do trên địa bàn có mưa trở lại.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường xuống phía Nam vào ngày 19-20/1 (28-29 tháng Chạp Âm lịch) và tăng cường mạnh hơn ngày 22-23/1 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023). Trong thời gian này, mưa có thể ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động ngoài trời của người dân.

Ngày 22-24/1 (mùng 1-3 Tết Nguyên đán Quý Mão), Thành phố Hồ Chí Minh ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 29-33 độ C.