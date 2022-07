Thor: Love and Thunder - hài hước, mãn nhãn nhưng có hơi "nhẹ đô" với "Thần Sấm"?

HHT - “Thor: Love and Thunder” đã chính thức ra mắt khán giả toàn cầu. Gây tiếng vang là vậy nhưng liệu cuộc phiêu lưu riêng thứ tư của “Thần Sấm” đã đủ to lớn để thỏa mãn khán giả?

Thor: Love and Thunder là cái tên đáng chú ý nhất của làng điện ảnh được ra mắt trong tháng Bảy này. Sự đặc biệt của tác phẩm màn ảnh rộng thứ 29 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel không chỉ nằm ở chính cộp mác “MCU” mà còn vì đây là phần phim thứ tư của Thor - trường hợp ngoại lệ dành cho một siêu anh hùng xuất hiện từ Giai đoạn 1, và bên cạnh đó, nó còn được nhào nặn bởi quái kiệt Taika Waititi đang rất được săn đón trong nhiều năm gần đây.

Hài hước, mãn nhãn và đọng lại là một thông điệp sâu sắc

Sau 2 tác phẩm mở màn năm 2022 là Moon Knight và Doctor Strange in the Multiverse of Madness chìm ngập trong chất đen tối, mùa hè của MCU lại trở lại với sự tươi sáng hài hước trong Ms. Marvel và Thor: Love and Thunder.

Vẫn với chất hài hước “tưng tửng” của đạo diễn Taika Waititi, đây trở thành một trong những sản phẩm đậm chất giải trí nhất trong Giai đoạn 4. Với những tràn cười liên tục được đưa vào, hầu hết các nhân vật chẳng mấy ai “bình thường”. Nhưng cũng vì thế, thế giới MCU cũng trở nên bớt nặng nề với tính triết lý hoặc sự đau thương mà các tác phẩm gần đây mang lại.

Không những vậy, phần hành động của phim là một trong những điểm cộng sáng giá với sự quyết liệt của bộ tứ Thor (Chris Hemsworth đóng), Korg (đạo diễn Taika Waititi đóng), Mighty Thor (Natalie Portman đóng) và Valkyrie (Tessa Thompson đóng). Dẫu có mang hơi chút bạo lực, nhưng bằng sự nghệ thuật hóa, những phân cảnh này lại trở lên vô cùng đẹp mắt và gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Và hơn cả, sự độc đáo của bộ phim nằm ở chính thông điệp mà nó mang lại.

Sau nhiều năm chinh chiến, khán giả đã chứng kiến không ít lần người anh hùng nghìn tuổi phải trải qua những mất mát đau thương. Chính vì thế, thông điệp “Hãy mở rộng con tim” như một lời gửi gắm đến Thor, đến chính các khán giả đã thu mình lại vì những tổn thương trong quá khứ, rằng hãy cứ mở lòng với mọi người, vì khi bạn “cảm nhận” mới chính là lúc bạn thực sự “sống”.

Và không ngần ngại, Thor: Love and Thunder chính là lời đáp trả đanh thép của Marvel Studios cũng như Disney về sự kì thị cộng đồng lục sắc. Nếu ở Eternals hay Doctor Strange 2 cho thấy “độ gay” là 1, bộ phim thứ 29 của MCU đã mạnh dạn trực tiếp đem lại những phân cảnh và chi tiết... mạnh gấp 5 lần!

Đối với Thor và Taika Waititi, Love and Thunder vẫn còn quá “nhẹ đô”

Suốt 11 năm hành trình, sau một Thor (2011) làng nhàng và... hơi “sến súa”, và rồi một Thor: The Dark World (2013) không đọng lại chút gì trong lòng người xem, khán giả đã vô cùng mong chờ phần phim thứ tư sau khi “Thần Sấm” được định nghĩa lại với Thor: Ragnarok (2017), cũng được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất của MCU. Với những gì phần phim này đã mang lại, không thể phủ nhận rằng câu chuyện của Thor: Love and Thunder lại chưa thực sự lớn lao tương xứng với tên tuổi của Avenger đời đầu và chính đạo diễn Taika Waititi.

Trong vài năm qua, tên tuổi của Taika Waititi ngày càng nổi tiếng qua những tác phẩm chất lượng ở cả 2 mảng điện ảnh và truyền hình. Đặc biệt, giải Oscar Kịch bản chuyển thể xuất sắc dành cho siêu phẩm hài đen Jojo Rabbit (2019) càng thêm củng cố “tầm nhìn vàng” cùng phong cách làm phim nổi bật của quái kiệt này. Chính vì lẽ đó, vị đạo diễn đang “hot” này đã làm rất tốt trong việc mang lại sự giải trí kèm theo cảm xúc lắng đọng trong lòng khán giả thông qua bộ phim mới nhất.

Nhưng ngược lại, cuộc phiêu lưu đi tìm các vị thần khác trong vũ trụ để cùng chống lại “Kẻ Sát Thần” Gorr (Christian Bale đóng) lại không quá vĩ đại như những gì khán giả đã tưởng tượng, mà có đôi phần chóng vánh và mang tính “giới thiệu qua cho các tác phẩm tương lai” là chủ yếu.

Không những vậy, phản diện Gorr - một tên tuổi lớn trong nguyên tác truyện tranh của Marvel vì độ tàn bạo - lại chưa thực sự khiến khán giả khiếp đảm như những gì Hela đã từng thể hiện trong Ragnarok. Dù mang động cơ tàn sát các vị thần thuyết phục cũng như tạo nên những cảm xúc đặc biệt trong lòng khán giả, nhưng màn trình diễn này vẫn mang lại cảm giác như Marvel Studios đang lãng phí thêm một tiềm năng khác cho thế giới MCU.

Dẫu chia rẽ cộng đồng khán giả, Thor 4 vẫn mang một sức hút nhất định

Khi chuỗi Infinity Saga kéo dài 11 năm kết thúc, thật dễ dàng để nhận ra rằng Thor - một trong những siêu anh hùng đầu tiên đã đặt nền mống cho MCU - vẫn sẽ là trụ cột chính cho cuộc hành trình mới Multiverse Saga. Giữa dàn siêu anh hùng mới toanh, rõ ràng “Thần Sấm” kỳ cựu và các nhân vật khác vẫn mang lại một sức hút khó cưỡng với khán giả, đặc biệt là với các fan Marvel lâu năm.

Cùng diễn xuất hài hước, duyên dáng mà tự nhiên của Chris Hemsworth (cùng cơ thể sáu múi cường tráng và “hàng Asgard” gây “bỏng mắt”), Marvel cũng đã không bỏ quên khả năng diễn xuất thực lực của 3 chủ nhân tượng vàng Oscar là Natalie Portman, Christian Bale và Russell Crowe (vai “thần Zeus”). Nhờ có họ, câu chuyện tuy “lỏng phần lượng” này lại “đặc phần chất” với 3 vai trò: Một vị anh hùng bị dằn xé giữa “chính nghĩa” và nỗi sợ cái chết và bệnh tật, một kẻ ác trải qua nhiều mất mát đau thương chỉ vì niềm tin mù quáng vào các vị thần, và một vị thần tưởng chừng anh minh và quyền lực nhưng lại biến chất theo năm tháng.

Thor: Love and Thunder có thể không phải là một bộ phim hoàn hảo, nhưng nó lại là một tác phẩm vô cùng đáng thưởng thức bởi những cái hay riêng của mình.