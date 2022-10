Thu 800 tỷ sau 8 ngày ra mắt, "One Piece Film Red" có làm nên kỳ tích khi đổ bộ phòng vé Việt?

HHT - "One Piece Film Red" là bộ phim điện ảnh thứ 15 nằm trong series anime "One Piece" (Vua Hải Tặc). Với "chiến tích" từng đứng đầu doanh thu phòng vé tại Nhật Bản, "One Piece Film Red" hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt mới tại phòng vé Việt Nam.