Thu phí 80.000/ khách, liệu Hội An có còn là điểm đến yêu thích của Gen Z?

HHT - Từ nhiều năm nay, Hội An là điểm đến được giới trẻ yêu thích với khung cảnh cổ kính cùng những quán hàng, tiệm may, dịch vụ... độc đáo. Trước thông báo từ 15/5, TP. Hội An sẽ thu 80.000-120.000 đồng/vé đối với khách du lịch thăm phố cổ, thành phố này liệu còn đủ sức hút với Gen Z?

Hội An sẽ thu những phí gì, như thế nào?

Nếu như trước đây, việc thu phí tham quan Hội An mới chỉ áp dụng cho khách du lịch theo đoàn thì với quy định mới, từ ngày 15/5, tất cả du khách khi đến phố cổ cũng bắt buộc mua vé với mức giá 120.000 đồng/vé (khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (khách nội địa).

Thời gian tham quan mua vé từ 07h30 đến 21h30 hằng ngày vào mùa Hè hoặc đến 21h00 vào mùa Đông.

Ngoài ra, “Đêm phố cổ” - một chương trình trải nghiệm nhịp sống về đêm của người dân nằm trong giá vé tham quan như chương trình tham quan ban đêm hiện hành (khách nước ngoài: 120.000 đồng, Việt Nam: 80.000 đồng). Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2023 (14 tháng Tư âm lịch) từ 18h00 đến 21h30 tối 14 âm lịch hàng tháng.

Thông tin trên ngay lập tức đã khiến dư luận xã hội dậy sóng, đặc biệt là người trẻ - một trong những nhóm du khách thường xuyên ghé thăm Hội An. Nhiều ý kiến cho rằng việc thu phí là một cách để kiểm soát du khách, đảm bảo du lịch không rơi vào tình trạng quá tải; nhiều ý kiến khác lại cho rằng, việc thu phí chỉ nên áp dụng với một số di tích cụ thể cần bảo tồn, hoặc giới hạn với một số nhóm đối tượng như khách du lịch theo đoàn, du khách nước ngoài...

Phải trả phí, Gen Z có còn quay lại Hội An?

Tài khoản Facebook C.D cho rằng sức hút của hội An không chỉ nằm ở những ngôi nhà cổ mà nằm ở văn hoá địa phương. Bạn chia sẻ: "Hội An không phải một khu di tích lịch sử đơn thuần, văn hoá phi vật thể của Hội An được tạo ra như cách một ông tây mắt xanh nhìn vào một song cửa tróc sơn - trong sân, một thiếu nữ ngồi bắt bánh hoa hồng, mẹ cô ngồi hấp bánh và nói cười rổn rảng với vài người khác. Nhà cạnh bên thì khói nhang nghi ngút, khói bay chập chờn… cảnh trí ma mị, du khách và người địa phương như hai dòng di chuyển của một buổi nghệ thuật trình diễn. Nếu Hội An thu tiền, họ phải trả cho những con người tham gia tạo ra cái thần này."

Dương Vy (19 tuổi, sinh viên ngành Luật trường ĐH Luật TP.HCM) cho rằng với những người trẻ tới Nghệ An để trải nghiệm ẩm thực, phong cách sống thì việc thu phí sẽ khiến các bạn cân nhắc lại: "Việc trả tiền để vào phố uống nước mát, ăn cao lầu, uống cà phê... giống như đang ném tiền qua cửa sổ vậy. Nếu người Hội An không phải trả phí nhưng người Việt Nam vẫn phải trả phí, thì khác nào phân biệt vùng miền."

Tài khoản H.C cũng đưa ra quan điểm, nếu muốn thu phí khách tham quan, chính quyền địa phương cần đảm bảo sẽ có môi trường du lịch tốt hơn, phát triển thêm nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo, tạo thêm nhiều dịch vụ khác biệt, hấp dẫn du khách quay trở lại.

Bên cạnh đó, cũng có không ít bạn đồng tình với việc Hội Anh thu tiền đối với các du khách tham quan. Phương Hoa (20 tuổi, sinh viên ngành Du lịch trường ĐH UEH, TP.HCM) nhìn nhận, việc thu phí ở Hội An cũng là điều hợp lý, góp phần nâng cao đời sống của người dân tại đây, giúp bảo tồn và phát triển những điểm tham quan. Phương Hoa nhận định, vào mùa mưa lũ thì Hội An (Quảng Nam) cũng là một trong những nơi hứng chịu hậu quả nặng nề. Hội An là một đô thị cổ, nên số tiền cần trích ra để dành cho việc trùng tu, sửa chữa và bảo tồn kiến trúc, văn hoá di sản,… là không ít.

Ngoài ra, theo Phương Hoa, việc thu phí cũng ngầm nhấm mạnh cho khách du lịch giá trị và tầm quan trọng của điểm đến. Thông qua đó, du khách sẽ tự nâng cao nhận thức và ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn giá trị điểm đến và cùng đóng góp để phát triển nó.