Thử thách quá mạo hiểm, "The Next Face Vietnam" có đang xem nhẹ sự an toàn của thí sinh?

HHT - "The Next Face Vietnam" tập 6 khiến nhiều khán giả giật mình với những cú ngã cắm mặt xuống đất, đập cả người xuống sàn của các thí sinh trong phần thử thách tạo dáng phong cách Disco trên con lắc lật đật. Độ khó của phần thi đặt ra nhiều lo lắng của người xem về sự an toàn trong công việc của người mẫu.

The Next Face Vietnam 2021 được giới thiệu là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm, đào tạo những gương mặt người mẫu thế hệ 4.0. Trong tập 6, chương trình The Next Face Vietnam 2021 với phần thử thách có độ khó, thậm chí là nguy hiểm đã khiến nhiều người xem hoang mang.

Thử thách tạo dáng trên con lật đật lắc lư là một thử thách rất khó thực hiện. Bởi trong clip do Mentor H'Hen Niê và Mentor TyhD Thùy Dương thị phạm: Một đi chân trần, một đi dép tổ ong nhưng họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, Hoa hậu H'Hen Niê còn có biểu cảm sợ hãi khi con lắc liên tục rung lắc, di chuyển.

Vậy nhưng, khi bước vào thử thách của mình, các thí sinh mà đặc biệt là những thí sinh nữ phải đi những đôi giày cao "chót vót" và đứng lên con lắc lật đật. Điều gì tới cũng tới, các thí sinh khi cố tạo dáng trên con lật đật lắc lư đã liên tục xảy ra tai nạn: Người ngã cắm mặt xuống đất, người lộn nhào trên thanh chắn, người đập cả cơ thể xuống sàn, nghe rõ cả tiếng va đập...

Trước những cú ngã đau của thí sinh, các mentor chỉ có thể gào thét và nhắc nhở thí sinh cẩn thận hơn. Có người còn nhận xét: "Do chiếc giày của thí sinh bị trơn" hay "Đây thực sự là một môn thể thao mạo hiểm."

Phía khán giả cũng bày tỏ sự lo lắng và phản đối mạnh mẽ với thử thách không an toàn này của chương trình:

- Nhìn các thí sinh bị ngã mà xót hết cả ruột gan. Lỡ bị chấn thương thì phải làm sao?

- Để có thể diễn trên con lật đật phải tập cả tháng trời, các thí sinh vừa vào đã làm được như vậy đã là giỏi rồi. Nhưng chương trình nên để thí sinh đeo dây bảo hiểm để tránh bị ngã đập xuống sàn thì tốt hơn.

- Thí sinh đang phải làm những thử thách hành xác, thậm chí là nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Quá không an toàn!

Bất kỳ môn thể thao mạo hiểm nào cũng đòi hỏi người tham gia phải được trang bị đồ bảo hộ an toàn, được huấn luyện kỹ càng trước khi thực hiện. Tương tự, diễn viên hay người mẫu là những nghề thường phải hóa thân vào công việc của người khác vậy nên họ cần phải được những người trong nghề giàu kinh nghiệm hướng dẫn.

Nhiều chương trình truyền hình thực tế hiện tại đang đòi hỏi các thí sinh phải lăn xả, phải mạo hiểm, dám thử sức vượt qua giới hạn của bản thân để dùng cảm xúc sợ hãi "câu" khán giả và thảo luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các gameshow đã quên mất rằng an toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của bất cứ nghề nghiệp nào.

Các thí sinh The Next Face Vietnam 2021 đã bước lên con lắc mà không có bất cứ một chiếc dây bảo hiểm nào. Một số thí sinh còn mang giày cao không đảm bảo an toàn khi thực hiện thử thách. Bất cứ ai cũng biết rằng đi cao gót nếu chỉ trượt chân một chút xíu thôi cũng đã rất dễ bị bong gân hay trật cổ chân. Nếu xảy ra chấn thương nặng, các thí sinh có thể phải đánh đổi cả tương lai, đam mê và công việc của mình. Bởi đối với nghề người mẫu, cơ thể chính là tài sản lớn nhất.

Một số gameshow thực tế nói chung và The Next Face Vietnam 2021 có thể khiến các bạn trẻ nghĩ rằng nghề người mẫu muốn thành công thì phải bất chấp thực hiện tất cả những yêu cầu khó được đưa ra, dù điều đó có thể nguy hiểm tới sức khỏe.

Anh T.P, một stylist có kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề tại TP.HCM cho biết: "An toàn và sức khỏe của người mẫu luôn là sự ưu tiên hàng đầu trong bất kỳ dự án thời trang nào. Với những bộ ảnh đặc biệt khó như cưỡi ngựa, bắn cung... ê-kíp chụp ảnh đều có một chuyên gia để hướng dẫn và tập luyện cẩn thận cho người mẫu trước khi lên set chụp. Nếu không được hướng dẫn, người mẫu hoàn toàn có thể chấn thương. Hay từng có những trường hợp đáng tiếc như người mẫu "OT" (tăng ca) trên set chụp quá lâu dẫn đến giác mạc bị bỏng vì đèn flash".

Trước tập 6, The Next Face Vietnam 2021 từng nhận được lời khen ngợi bởi tính nhân văn, sự giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau giữa các mentor và các thí sinh. Vậy nên, nếu chương trình có thể lồng ghép những bài học, thông điệp hay phương pháp về việc bảo vệ tốt bản thân khi làm nghề người mẫu sẽ là một điểm cộng lớn. Bởi thế hệ Gen Z chỉ đang chập chững bước những bước đầu tiên chọn nghề cho mình, họ rất cần những kinh nghiệm đúng từ người đi trước để tránh khỏi loạt sai lầm đáng tiếc.